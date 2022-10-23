Иран поставит в Россию десятки газовых турбин

Иран поставит в Россию 40 газовых турбин, сообщил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади, передает агентство Tasim. По его словам, на территории Ирана производится большая часть оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли.

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«85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана. По этой причине мы заключили с Россией соглашение о поставке 40 газовых турбин иранского производства», — сообщил Ношади.

Двумя неделями ранее министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовой отрасли на сумму, превышающую $40 млрд, а его заместитель сообщил, что РФ собирается на территории республики начать разработку шести нефтяных и двух газовых месторождений.

