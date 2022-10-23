Истребитель упал на жилой дом в Иркутске

На двухэтажный дом в частном секторе Иркутска упал истребитель Су-30. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По данным регионального управления МЧС, падение самолета спровоцировало пожар на площади 200 кв.метров. СК РФ сообщил, что Су-30 выполнял испытательный полет без боекомплекта, оба пилота погибли.

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«По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории СУ. Выехал на место», — написал Кобзев.

На сайте ГУ МЧС РФ по Иркутской области указано, что речь идет о самолете Су-30, который упал на частный деревянный двухэтажный жилой дом, спровоцировав пожар на площади 200 кв.метров.

Позже губернатор уточнил точный адрес места падения смолета — ул. Пржевальского, 32. Также он сообщил, что это был частный дом, площадью в 100 кв. метров, рассчитанный на две семьи. Самолет, по его словам, проводил испытательный полет. Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал.

По факту падения Су-30 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По данным СК РФ, самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытательный полет без боекомплекта. По предварительным данным, два летчика-испытателя погибли, сообщается в Telegram-канале СК.

