Херсонцы получили сертификаты на жилье в Краснодарском крае и Ставрополье

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о первых жителях Херсонской области, получивших сертификаты на приобретение жилья в Краснодарском и Ставропольском краях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Жители Херсонской области уже начали получать жилищные сертификаты в разных регионах страны. Первыми стали Краснодарский край и Ставрополье. Будем и дальше использовать этот механизм для тех, кто захочет переехать», — написал Хуснуллин.

Как уточняет портал «Кубань 24», первые сертификаты двум многодетным семьям из Херсона выдал в Анапе вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась. В одной семье воспитывается шестеро детей, в другой — семеро. Помимо жилищного сертификата, им положена единовременная выплата по 100 тыс. рублей на каждого члена семьи, сообщил Галась.

На этой неделе в Госдуме было принято решение вывезти всех желающих жителей Херсонской области из-под непрекращающихся обстрелов. Хуснуллин предложил «использовать наработанный в стране опыт» и выдавать переселенцам жилищные сертификаты, по которым они смогут приобрести дом или квартиру в любом другом регионе РФ. Сертификаты будут выдаваться в соответствии с российскими социальными нормами, согласно которым одинокому человеку положено не менее 33 кв. метров жилья, семье из двух человек — не менее 42 квадратов, из трех и более человек — по 18 квадратов на каждого.

Норматив стоимости квадратного метра, который используется в России для расчета субсидий при предоставлении жилья отдельным категориям граждан, на второе полугодие 2022 года составляет 83,4 тыс. рублей, уточняет ТАСС.



