Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на главных направлениях СВО

Российские войска успешно отразили попытки наступления ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях. Кроме того, высокоточным оружием большой дальности они поразили все назначенные объекты систем военного управления и энергетики Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По словам Конашенкова, на Купянском направлении две мотопехотные роты ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в направлении Куземовки ЛНР и Берестового Харьковской области. Все атаки были отражены, потери противника составили более 20 военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль.

На Красно-Лиманском направлении усиленный мотопехотный батальон противника попытался прорвать оборону войск РФ в районе Новосадового ДНР и Торского лесничества, однако был остановлен ударами росийской авиации и артиллерии. По данным Минобороны, было уничтожено около 70 украинских военнослужащих, три БМП, семь бронетранспортеров и три пикапа. На Южно-Донецком направлении после безуспешной атаки, противник недосчитался более 40 военнослужащих, семи боевых бронированных машин и четырех автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении была сорвана атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ, противник был отброшен на исходные позиции, потеряв при этом свыше 90 военнослужащих, три танка и восемь боевых бронированных машин.

«Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Двуречная Харьковской области, Трифоновка Херсонской области, Торское Донецкой Народной Республики и города Николаев. В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ. В районе населенного пункта Смела Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки ВС РФ поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области, подразделения украинских войск в Херсонской и Харьковской областях и в ДНР, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 167-ми районах. Российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников, шесть снарядов американской РСЗО «HIMARS» и одну противорадиолокационную ракету «HARM».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2323 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5997 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3517 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6720 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил о непрекращающихся провокациях на Запорожской АЭС. По данным российского ведомства, за сутки артиллерия ВСУ выпустила более 30-ти снарядов по восточной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольных Киеву Никополя и Червоногригоровки Днепропетровской области. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме, подчеркнули в Минобороны.

