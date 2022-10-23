Найдена «мышца стройности», отжимая которую можно похудеть, даже сидя за столом

Американские ученые из Хьюстонского университета решили выяснить, как сделать сидячую работу полезной для организма. После проведенных исследований они определили, что активизация небольшой камбаловидной мышцы позволяет значительно ускорить метаболизм в организме и запустить процесс жиросжигания, пишет издание SciTechDaily со ссылкой на доклад в научном журнале iScience.

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«Одна из 600 мышц человеческого тела, камбаловидная мышца представляет собой заднюю мышцу голени, которая проходит чуть ниже колена до пятки. Отжимания камбаловидной мышцы более эффективны для повышения окислительного метаболизма, чем физические упражнения и прерывистое голодание», — говорится в публикации.

Профессор Хьюстонского университета Марк Гамильтон подчеркнул, что именно отжимания камбаловидной мышцы, сидя на стуле, активируют ее сильнее, чем при стоянии или ходьбе. Чтобы активировать «мышцу стройности», он посоветовал поставить ноги ровно на всю стопу и выпрямить спину.

«Когда вы сидите, ноги на полу и мышцы расслаблены, пятка поднимается, а передняя часть стопы остается на месте. Когда пятка достигает максимальной амплитуды движения, стопа пассивно освобождается, чтобы вернуться обратно. Цель состоит в том, чтобы одновременно укоротить икроножную мышцу, в то время как камбаловидная мышца естественным образом активируется ее двигательными нейронами», — объяснил Гамильтон.

Профессор уверен, что это открытие может стать решением множества проблем со здоровьем, вызванных сидячим образом жизни, так как, по данным ученых, среднестатистический американец сидит около 10 часов в день. Простое упражнение, по мнению Гамильтона, не только ускоряет метаболизм, но и регулирует уровень глюкозы в крови лучше, чем бег на беговой дорожке, диета и интервальное голодание.

