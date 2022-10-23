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Рогозин прибыл в Донбасс

23 октября 2022, 09:43

Экс-глава Роскосмоса доставил зимнее обмундирование для Народной милиции ДНР

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Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин доставил зимнее обмундирование и другую гуманитарную помощь в корпус Народной милиции ДНР. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Донецк. Доставил в корпус Народной милиции Минобороны ДНР зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса», – написал Рогозин.

Он уточнил, что в качестве гуманитарной помощи в Донбасс из Москвы прибыло 500 комплектов зимнего обмундирования, теплой и прочной обуви, спальных мешков и термобелья.

Месяцем ранее российские СМИ называли Рогозина основным кандидатом на должность полпреда президента на новых территориях. Пост главы Роскосмоса он покинул еще 15 июля.
 