Россия запустила первый интернет-спутник — аналог Starlink

С космодрома «Восточный» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Она вывела на орбиту три спутника связи «Гонец-М» и демонстрационный спутник «Скиф-Д» в рамках федерального проекта «Сфера», который позволит увеличить зону широкополосного доступа в интернет на территории всей страны. В пуске приняли участие вице-премьер Денис Мантуров и глава Роскосмоса Юрий Борисов, передает пресс-служба правительства.

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«Проектом “Сфера” предполагается создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов. Основная цель проекта – достижение высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности нашей страны», – заявил Мантуров.

Он уточнил, что на этот проект в текущем году из федерального бюджета выделено 14 млрд рублей, в 2023-ем и 2024-ом предусмотрено еще по 18 млрд рублей, а в 2025-ом зарезервировано 8,5 млрд рублей.

По словам главы Роскосмоса, для создания самой современной системы коммуникаций и мониторинга, включающей как существующую, так и перспективную космическую инфраструктуры, в рамках проекта «Сфера» планируется развернуть «группировки со спутниками связи “Ямал” и “Экспресс” на геостационарных и “Экспресс-РВ” на высокоэллиптических орбитах, с аппаратами широкополосного доступа в интернет “Скиф” на средних орбитах и спутниками для обеспечения интернета вещей “Марафон IoT” на низких орбитах».

Масса спутника «Скиф-Д» составляет не более 200 кг, энергопотребление – порядка 250 Вт, срок активного существования – три года. Космический аппарат выведен на среднюю круговую орбиту высотой 8070 км. Как пояснили в Роскосмосе, во время летных испытаний «Скифа-Д» будет исследована устойчивость орбиты и уровень воздействия радиации на системы аппарата. Также на нем будут испытаны новые отечественные служебные системы и отработаны технологии предоставления услуги широкополосного доступа в интернет на всей территории России, включая районы Крайнего Севера и Арктики.

Космические аппараты персональной спутниковой связи «Гонец-М» были выведены на приполярную круговую орбиту высотой до 1,5 тыс. км. Они предназначены для организации связи и передачи данных в удаленных регионах с неразвитой инфраструктурой, а также экологического, промышленного и научного мониторинга. Штатная орбитальная группировка системы состоит из 12 аппаратов, которых достаточно для глобального покрытия земного шара. Стартовая масса спутника – 280 кг, срок его активного существования – 5 лет.

В Роскосмосе также отметили, что это был первый запуск ракеты с «Восточного» с начала года. Кроме того, «Союз-2.1б» стартовала на новом экологически безопасном углеводородном горючем — нафтиле.