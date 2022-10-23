Шойгу сообщил о возможных провокациях Киева с «грязной бомбой»

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет «устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

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«Генерал армии С. К. Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы», — сообщили в Минобороны.

Накануне Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с коллегой из США Ллойдом Остином.

