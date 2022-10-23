Си Цзиньпина переизбрали на пост генсека ЦК Компартии Китая на третий срок

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) избрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Голосование прошло на первом пленуме ЦК партии XX созыва, передает агентство «Синьхуа».

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«Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической парии Китая. На пленуме, прошедшем под председательством Си Цзиньпина, присутствовали 203 члена ЦК КПК и 168 кандидатов в члены ЦК КПК XX созыва. Си Цзиньпин также был назначен председателем Центрального военного совета КПК на пленуме», – говорится в коммюнике.

В новый состав постоянного комитета Политбюро вошли семь человек: Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, а также новые члены комитета Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си. Именно они в ближайшую пятилетку будут принимать основные решения о дальнейшем направлении развития партии и Китая.

Кроме того, на съезде был утвержден список членов Секретариата ЦК КПК, выдвинутых ПК Политбюро ЦК КПК, назначены члены Центрального военного совета и постоянного комитета Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК.