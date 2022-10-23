Силуанов заявил о намерении навести порядок на рынке табака

Для обеления табачной отрасли, в которой сохраняется много серых зон, необходима система полной прослеживаемости по аналогии с той, что действует на рынке алкоголя. И Минфин крайне заинтересован в наведении порядка на табачном рынке, поскольку «это деньги для бюджета», заявил в интервью РБК глава Минфина Антон Силуанов.

Статья по теме: Нелегальный рынок табака: как государству вернуть 100 млрд рублей

«Оборот табака — сфера, где еще много непрозрачных зон, включая серый импорт из соседних стран. Акцизов на табак мы собираем в разы больше, чем акцизов на алкоголь, а возможностей контроля меньше», — рассказал Силуанов.

Министр считает, что система прослеживаемости, контроль за производством и перемещением продукции и ответственность за нарушения для табачной продукции должны быть такими же, как и для спиртных напитков, которые обеспечивает ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Ранее в Минфине подсчитали, что из-за многочисленных кураторов табачной отрасли (Минсельхоз, Минздрав, МВД, Роспотребнадзор, ФНС и ФТС) и разрозненного нормативно-правового регулирования оборот нелегальной продукции только растет, а ужесточение регулирования и обеление этого рынка могут принести в бюджет в 2023 году дополнительные доходы в 100 млрд рублей.

Силуанов напомнил, что министерство внесло в правительство ряд законодательных инициатив, направленных на ужесточение контроля за табачным рынком. В частности, предполагается введение лицензирования для производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, а также обязанность производителей регистрировать основное оборудование для производства. Госконтроль за производством и оборотом товаров будет опираться на маркировку «Честный знак» и учитываться в ее системе. Глава Минфина выразил надежду, что предложенный законопроект будет внесен в Госдуму и принят уже в текущем году.