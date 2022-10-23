Вашингтон обеспокоился возросшим влиянием Илона Маска

Запуская астронавтов и спутники на орбиту, Илон Маск находит время давать непрошенные советы по урегулированию ситуации на Тайване и Украине, вызывая недовольство лидеров этих стран и раздражая Вашингтон, пишет The Washington Post. Основатель Tesla и SpaceX вызывает все больше опасений у чиновников Белого дома из-за его возросшего политического влияния и «безрассудных» заявлений.

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«Два десятилетия партнерства между Маском и федеральным правительством помогли Соединенным Штатам вернуться к мировому господству в космосе и перейти к электромобилям. Но многие в Вашингтоне, хотя и восхваляют его работу в сфере национальной безопасности, теперь считают Маска слишком могущественным и слишком безрассудным», — говорится в статье.

Так, миллиардер назвал президента Байдена «марионеткой из мокрых носков», а по поводу сенатора Элизабет Уоррен заявил, что она напоминает ему «сердитую маму моего друга». Почти все опрошенные изданием на условиях анонимности правительственные чиновники характеризовали Маска как неуравновешенного и высокомерного, хотя и блестящего. Некоторые полагают, что он «считает себя подарком человечеству, не нуждающемуся в ограничениях», а также «считает себя выше президентского поста».

Сам же Маск описывает свою миссию как «улучшение будущего человечества». Он уверен, что его план по Украине может предотвратить возможную ядерную войну, а предложения по Тайваню ослабят опасную региональную напряженность.

«В наши дни эксцентричный предприниматель редко посещает Вашингтон и все чаще критикует федеральное правительство. По словам людей, которые работают с ним напрямую, он общается с президентами и премьер-министрами иностранных государств. Маск продает свои современные ракеты и аэрокосмические технологии в Южную Корею, Турцию и многие другие страны. У него есть заводы Tesla в Германии и Китае. Он также владеет и контролирует более 3000 спутников, вращающихся вокруг Земли, — гораздо больше, чем любая другая страна, включая США», — предупреждает издание.

Особое опасение в Вашингтоне вызывает его сделка по покупке и контролю платформы, где «некоторые пользователи распространяют дезинформацию и усиливают политические разногласия».

«Власть Маска не похожа ни на что, что страна видела раньше. Нам следует беспокоиться не потому, что его влияние неизбежно будет пагубным, а потому, что неизбежно будет огромное влияние», — считает историк из Гарварда Джилл Лепор.

