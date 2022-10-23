Жителей приграничного Шебекина отселили в Старый Оскол

После сильного минометного обстрела в Шебекино власти Белгородской области отселили часть его жителей в Старый Оскол, который находится в 145 километрах к северо-востоку. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте». Ранее он написал, что в некоторых приграничных районах области приступили к установке защитных сооружений.

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«Находился во время обстрела в Шебекино вместе с Владимиром Николаевичем Ждановым. Так и не смогли подойти к торговому центру, который был разрушен, где был пожар. Был сильный минометный обстрел. Временно перекрывался въезд в город для того, чтобы снизить количество людей, которые находятся в зоне поражения. Был произведен подомовой обход на тех территориях, которые потенциально являются опасными зонами. Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены. На сегодняшний день находятся на базе Старого Оскола», — написал Гладков.

Он также предупредил, что в воскресенье не будут работать несколько магазинов и рынок в центре Шебекина, «будут предприняты и другие меры, которые позволят снизить риски поражения, риски получения травмы в случае продолжения обстрелов территории».

Приграничный город попал под обстрел со стороны ВСУ накануне. Гладков уточнил, что 12 человек были ранены, двое погибли. Без света остались почти 15 тыс. человек.

«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений», — сообщил в субботу Гладков.

