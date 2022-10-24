Акции дня: бумаги «Совкомфлота» поднялись на фоне слухов

В лидеры торгов вышли бумаги крупнейшей судоходной компании России «Совкомфлот» по итогам торгов на Мосбирже в понедельник, 24 октября. Котировки выросли на +7,46% до 38,30 рублей за штуку.

Акции получили толчок к росту после сообщения агентства Bloomberg. Согласно информации издания, для перевозки российской нефти могут быть использованы суда, которые ранее доставляли иранскую и венесуэльскую нефть. За счет этого образуется «теневой флот» для поставок отечественного «черного золота» на фоне антироссийских санкций.

Агентство пришло к такому выводу на основании того, что объемы нефти, отгруженной морским путем из России, в сентябре были выше, чем в феврале. «Совкомфлот» - крупный перевозчик российской нефти, не исключено, что дополнительными поставками может заниматься он. Однако прямых доказательств этому нет. Тем не менее, трейдеры начали активнее покупать акции компании.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +0,99% до 2063,95 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,15% до 1062,66 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:27 мск составила 93,12 долларов за баррель (-0,41%). Российская валюта слабела – 61,93 руб. за доллар.