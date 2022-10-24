Зависимость от российского урана сдерживает развитие атомной энергетики США

США наращивают усилия по производству атомной энергии в рамках сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. Причем, в планах строительство ядерных реакторов нового поколения, не таких больших, как нынешние, и более эффективных, безопасных и экологически чистых. Но у плана создания атомной энергетики следующего поколения имеется одна крупная проблема, пишет Oil Price – новые реакторы работают на виде низкообогащенного урана, который продает одна-единственная компания в мире. По очень неудачному стечению обстоятельств для американцев, эта компания является «дочкой» российского атомного гиганта «Росатом».

Естественно, в Вашингтоне прекрасно понимают необходимость во что бы то ни стало уменьшить зависимость от России в поставках атомного топлива. Представитель Ассоциации производителей урана США недавно огорчил членов сенатского комитета по энергетике и природным ресурсам сообщением, что американские компании необходимый для новых реакторов вид урана практически не добывают. Американские АЭС покупают почти половину всего потребляемого урана у России, Казахстана и Узбекистана.