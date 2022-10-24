Зависимость от российского урана сдерживает развитие атомной энергетики США

США наращивают усилия по производству атомной энергии в рамках сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. Причем, в планах строительство ядерных реакторов нового поколения, не таких больших, как нынешние, и более эффективных, безопасных и экологически чистых. Но у плана создания атомной энергетики следующего поколения имеется одна крупная проблема, пишет Oil Price – новые реакторы работают на виде низкообогащенного урана, который продает одна-единственная компания в мире. По очень неудачному стечению обстоятельств для американцев, эта компания является «дочкой» российского атомного гиганта «Росатом».
Естественно, в Вашингтоне прекрасно понимают необходимость во что бы то ни стало уменьшить зависимость от России в поставках атомного топлива. Представитель Ассоциации производителей урана США недавно огорчил членов сенатского комитета по энергетике и природным ресурсам сообщением, что американские компании необходимый для новых реакторов вид урана практически не добывают. Американские АЭС покупают почти половину всего потребляемого урана у России, Казахстана и Узбекистана.
«Думаю, сейчас мы ежегодно покупаем у «Росатома» топлива для атомных реакторов более чем на миллиард долларов»,- заявил президент Ассоциации и вице-президент Uranium Energy Corp. Скотт Мельби.
«Росатом» после начала СВО на Украине попал под западные санкции, включая санкции США. Естественно, американские компании, работающие над развитием ядерных реакторов нового поколения, не хотят нарушать санкции и работать с Россией. Отсюда и крайняя нужда в получении собственного топлива для этих реакторов – HALEU с содержанием урана-235 от 5% до 20%. Это выше обогащения привычного топлива для ядерных реакторов нынешнего поколения, составляющего 3-5%. Сейчас в США лицензию на его производство имеет лишь одна компания - Centrus Energy, но и она находится в самом начале довольно долгого пути.
«Производство HALEU является крайне важным процессом,- приводит Reuters заявление официального представителя Министерства энергетики США.- Мы прорабатываем все возможности его увеличения».
В вопросе производства топлива для ядерных реакторов нового поколения, по словам Мэтта Боуэна из Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете, США столкнулись с проблемой «курицы и яйца». Компании Urenco, Orano, GLE и Centrus теоретически могут производить HALEU, но для этого необходимо вложить очень большие средства в создание инфраструктуры. Между тем, уверенности в том, что игра стоит свеч в коммерческом отношении, у них нет.
В России такая инфраструктура есть, но после 24 февраля продолжение сотрудничества с российскими компаниями стало невозможно. Согласно Закону о снижении инфляции американский Минфин выделяет на создание производства HALEU на территории США 700 млн долларов.
Первый шаг сделан. Сейчас, говорят в TerraPower, принадлежащей Биллу Гейтсу компании, разрабатывающей новые реакторы, необходимо сделать еще один шаг. Наряду с поддержкой Конгресса и правительства сейчас необходимо срочно разработать процесс обеднения высокообогащенного урана (HEU).