Дивиденды «Газпрома» накормили фондовых «быков»

Российский рынок акций на вечерних торгах в пятницу продолжил уверенный рост. И это стало очень хорошим сигналом для «быков». Обычно в канун выходных инвесторы сокращают позиции в опасении, что в нынешней ситуации за выходные могут произойди негативные события, способные повлиять на вектор открытия рынка в понедельник.

Неожиданно сильно вырос в пятницу вечером «Газпром». Аналитики не смогли объяснить, чем были вызваны такие агрессивные покупки фундаментально малоинтересной бумаги. Появились предположения, что по «Газпрому» у кого-то появился инсайд. Но, похоже, эти гипотезы оказались ошибочными, поскольку сегодня с утра акции «Газпрома» дешевеют.

Статья по теме: Газовики поделятся маржой

В целом же в начале торгов понедельника уверенный рост рынка акций продолжился. Основным его драйвером продолжают оставаться ожидания поступления на счета инвесторов дивидендов от «Газпрома» — аналитики ожидают, что значительная их часть пойдет на новые покупки акций.

Даже по пессимистичным оценкам экспертов, на реинвестирование будет направлено порядка 100 млрд руб. от полученных дивидендов. Оптимисты и вовсе ждут 300 млрд руб. Это очень большие деньги для российского рынка акций в его нынешнем состоянии, когда средний объем торгов составляет около 35 млрд руб.

Деньги от «Газпрома» инвесторы начнут получать в ближайшие дни.

Однако с открытием европейских площадок усилилось давление на нефть, которая упала на 2,5% и пробила вниз отметку $90 за баррель. Общее мнение аналитиков гласит, что администрация президента США усиливает нефтяные и словесные интервенции на рынке нефти, чтобы одержать победу на парламентских выборах. Но очень скоро Штатам придется откупать нефть на мировом рынке для пополнения резервов, а Россия может сократить добычу с начала декабря из-за введения потолка цен и отказа Европы от закупок российской нефти. И значит, считает рынок, рост нефти — вопрос лишь времени.

Так ил иначе, к исходу первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи вырос на процент, уйдя в район сопротивления 2070 пунктов. Пробой этой отметки откроет дорогу на рост к 2200 пунктам. Но не исключено, что преграда 2070 пунктов с первой попытки пройдена не будет, поскольку перекупленность по многим бумагам высока, а сейчас инвесторы склонны фиксировать даже незначительную прибыль.

Так, уже наметилась коррекция по акциям черных металлургов, которые показали настоящее ралли с середины прошлой недели. Отошел от утренних максимумов и Сбербанк, также выглядевший на той неделе сильно.

При этом спрос естественным образом перетекает в отставшие от рынка бумаги. Опережающими темпами растут «Норникель» и считающийся защитным «Ростелеком».

Исключением из правила являются акции золотодобывающей компании «Полюс», которые дорожают 6-ю сессию кряду. Только за прошлую неделю бумага подорожала на 22%. Аналитики объясняют это техническим отскоком сильно перепроданной ранее акции.

В целом же, по итогам первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи вырос на 0,8%. Но если нефть не остановит в ближайшие часы снижение, то желание зафиксировать прибыль усилится.

Рубль начал день с продолжения неспешного укрепления на налоговом периоде. Однако в районе 10:00 мск на рынке появился мощный покупатель валюты. Но трейдеры ждут увеличения продажи валютной выручки экспортерами, что приведет к усилению позиций российской валюты.

В районе 11:30 мск. за доллар давали около 61,2 рубля, как и на закрытии рынка в пятницу.