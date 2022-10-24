Джонсон не будет баллотироваться на пост премьера Великобритании

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на должность премьер-министра страны.

Об этом сообщила накануне, 23 октября, газета The Guardian. «Есть очень хороший шанс, что я мог бы добиться успеха на выборах с членами Консервативной партии — и что я, действительно, мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу», — приводятся в материале слова Джонсона. Политик отметил, что его поразило количество людей, «которые предложили ему еще раз побороться за лидерство в Консервативной партии». По словам Джонсона, его поддержали 102 парламентария.

Бывший премьер рассказал, что обратился к двум другим претендентам на пост премьер-министра — Риши Сунаку и Пенни Мордонт — с надеждой на то, что они смогут объединиться в национальных интересах. «Мы, к сожалению, не смогли найти способ сделать это», — признал Борис Джонсон. Он пояснил, что невозможно «эффективно управлять» в отсутствие объединенной партии в парламенте. «Поэтому я боюсь, что самое лучшее — это то, что я не позволю выдвинуть свою кандидатуру и обещаю свою поддержку тому, кто добьется успеха», — подчеркнул экс-премьер Великобритании.

Издание пишет, что вечером в воскресенье о поддержке кандидатуры бывшего министра финансов страны Риши Сунака заявили 165 его сторонников, в том числе экс-министр финансов Надим Захави, нынешний глава казначейства Джереми Хант, а также министр внутренних дел Грант Шаппс.

Напомним, 20 октября премьер-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку, пробыв на посту главы правительства Соединенного Королевства рекордно короткий срок — полтора месяца. Ее ближайший конкурент по краткости пребывания на посту премьера Великобритании Джордж Каннинг занимал эту должность в далеком 1827-м четыре месяца, но лишь из-за того, что скончался от туберкулеза.