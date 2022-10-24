Электросамокатам предписано притормозить

В России заканчивается сезон электрических самокатов, ставших в последние годы ультрамодным и сверхпопулярным средством передвижения в больших городах. Если раньше девушки, знакомясь с молодым человеком, спрашивали, какой марки у него машина, то теперь, частенько, интересуются, является ли потенциальный кавалер обладателем самоката. И если — да, то обычного или электрического. Второй вариант серьезно повышает шансы на успешное знакомство.

Конечно, описанные сценарий — это шутка. Но шутка та самая, в которой есть доля шутки. Самокаты стали столь популярными, что дело дошло изменения транспортного законодательства в касающейся их части. Прокатится с ветерком теперь можно по обновленным правилам дорожного движения, что, по мнению законодателей, должно сократить число происшествий с участием самокатчиков-лихачей.

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На СИМе по обочине

В российские ПДД впервые официально внесено такое понятие, как средство индивидуальной мобильности (СИМ). Под это понятие попадает транспортное средство, имеющее одно или несколько колес или роликов, предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя или двигателей. Теперь под аббревиатурой СИМ скрываются не только электросамокаты, но и электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства.

Несмотря на то, что по новым нормам для управления СИМ не нужны водительские права, у автоинспекторов появилось право направлять водителей СИМ на медосвидетельствование в случае подозрения на состояние опьянения. Движение лиц, использующих вышеперечисленные девайсы для передвижения, разрешается со скоростью не более 25 км/ч. Более того, осуществляться оно может только осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам в пределах пешеходных зон.

Помимо того, с определенными ограничениями допускается движение лиц в возрасте старше 14 лет по обочине или правому краю проезжей части в случае, если дорожки и тротуар отсутствуют или просто нет физической возможности по ним двигаться.

Российские компании-арендатодатели электросамокатов, деятельность которых в последнее время стали предметом обсуждения из-за участившихся дорожных происшествий с участием самокатчиков, с пониманием отнеслись к вводимым мерам. Так, например, в пресс-службе «Яндекса», имеющего подразделение по аренде авто и самокатов Яндекс.Go, рассказали корреспонденту «Эксперта», что поддерживают изменения ПДД, направленные на безопасное передвижение на малом мобильном транспорте. При этом в компании заметили, что уже давно технически учли вопрос регулировки скорости самокатов.

«Важно, что ПДД начинают учитывать вопрос инфраструктуры, включая особенности передвижения на средствах индивидуальной мобильности. Кикшеринг — относительно новая отрасль городского транспорта, однако жители городов уже оценили удобство и комфорт передвижения по городу на электросамокатах. В парке кикшеринга Яндекс Go представлены устройства последней модели Ninebot Max Plus 2022 года выпуска. В "медленных зонах" — это специальные места на карте, которые размечены индивидуально в каждом городе — самокаты автоматически снижают скорость. Такие зоны сервис определяет в зависимости от плотности пешеходного потока и его средней скорости. В близости школ, детских садов и детских площадок действуют еще более строгие скоростные ограничения: самокаты плавно снижают скорость до 15, 10 или 6 км/ч. В запрещённых для катания зонах скорость снижается до нуля», — заявили представители «Яндекса».

Прокат как фактор безопасности

В свою очередь автоэксперт Максим Пастушенко напомнил, что первые попытки регулировать движение СИМ на дороге предпринималось властями и ранее.

«Тогда в законодательстве хотя бы как-то обозначили существование этих новых видов транспорта, однако и они, и их водители по-прежнему остались в статусе пешеходов. Логичным было и то, что для их движения, как и раньше были отведены тротуары, велосипедные дорожки, либо края проезжей части встречного направления. Надо ли говорить о том, что после этих нововведений ничего не изменилось. Чуть позже власти заговорили о таком понятии как СИМ. Но если название придумать получилось быстро, то вот применить к ним какие-либо юридические правила оказалось опять практически невозможно. На повестке остались все те же вопросы: кто будет отслеживать допустимую мощность? Кто измерит текущую скорость? Как доказать факт нарушения, учитывая тот факт, что на данном средстве нет регистрационных знаков? Как привлечь водителя к ответственности, а точнее кто это сможет сделать? ГИБДД не в праве это сделать в отношении человека, не имеющего водительских прав, а обычный полицейский. вроде как, не имеет полномочий вмешиваться в дорожное регулирование», — рассказал он «Эксперту».

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При этом Максим Пастушенко считает, что несмотря на нововведения, вышеуказанные вопросы будут становиться лишь актуальнее. Эксперт привел в пример ситуацию часто имеющую место ситуацию: водитель электросамоката врезается в пешехода на тротуаре.

«Кто и как сможет определить степень его виновности? Скорее всего, это будет невозможно, так как технических средств для подобной фиксации не предусмотрено. Далее, казалось бы, можно привлечь его за использование самоката с превышенной мощностью двигателя? Но кто и как сможет дать заключение, что мощность именно этой модели действительно превышает допустимые параметры? Ну и вишенкой на торте становится то, что если обычный водитель автомобиля, нарушая те или иные правила рискует остаться без водительских прав, то в этом случае пригрозить нерадивому скутеристу будет сложно. Максимум — небольшой административный штраф, который едва ли напугает того, кто отдал за дорогой самокат несколько десятков тысяч рублей», — подчеркнул эксперт.

Однако, по его мнению, большим плюсом является то, что подавляющее большинство самокатов и прочих СИМов в густонаселенных городах предоставляются на прокат. Опыт взаимодействия муниципальных властей с прокатными компаниями уже имеется и его можно назвать довольно успешным. «На самих транспортных средствах есть идентификационные номера, их скорость и динамика ограничены электроникой, а траектория движения с легкостью отслеживается при помощи спутниковых маячков», — указал Максим Пастушенко.

Самокатчикам не хватет культуры

Впрочем, если дело дойдет до полного контроля над данной сферой, например, обязательной может стать и регистрация своих личных СИМов. На них придется получать что-то вроде водительского удостоверения. Это автоматически снизит интерес к такому транспорту, негативно скажется на их продажах и прокатном бизнесе, а также потянет за собой коррупционную составляющую.

«Нельзя отрицать и то, что пользование этими транспортными средствами существенным образом положительно повлияло на загруженность автомобильных дорог, так как многие жители города или, скажем, службы доставки, в летнее время пересаживаются с машин на СИМы. Очевидно, что посредством запретов и многочисленных законотворческих инициатив этот вопрос решить удастся едва ли. Опыт многих стран, где самокаты и прочее стали популярным раньше, чем у нас, подтверждает: чем больше таких транспортных средств, тем больше будет ДТП с их участием. Свести к нулю эту печальную статистику можно только совсем убрав их с дороги. А вот снизить эти показатели можно точно так же, как во всем мире борются со смертностью в ДТП — повышая культуру вождения», — резюмировал эксперт.

Остается добавить, что повышением этой самой культуры у нас в контексте самокатов и прочих СИМов пока никто всерьез не занимался. Запустить данный процесс имеет смысл совместно властям и бизнесу, так как в понижении аварийности заинтересованы обе стороны. А начать кампанию лучше всего было бы непосредственно перед следующим сезоном. Пока же есть время подготовиться — самокаты уезжают на зимние каникулы.