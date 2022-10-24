Главные неприятности начнутся для Европы в следующем году

Отказ от российских энергоносителей для европейцев проходит очень трудно. В прошлом году Европа купила у России энергоносителей на 99 млрд евро (117 млрд долларов по курсу 2021 г.). В энергетическом балансе континента российский газ составил около 40%, а нефть – 30%. Результатом стал, по крайней мере, в краткосрочной перспективе энергетический кризис, отличительной чертой которого является трехкратный рост цен на газ и счетов на электроэнергию в большинстве европейских стран.

К середине октября объединенная Европа успешно наполнила газом подземные газовые хранилища (ПГХ) почти под завязку. Германия, к примеру, достигла уровня в 95% на две недели раньше графика, а в среднем по Европе уровень наполненности ПГХ сейчас составляет 92%, хотя летом планировалось достигнуть к 1 ноября 80%.

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Однако полные хранилища могут только смягчить, а не отвести в сторону удар, который нанесет континенту природа предстоящей зимой. Потому что газа в ПГХ на всю зиму не хватит даже в том случае, если она окажется мягкой. Между тем, подчеркивает Fortune, на фоне все большего сокращения поставок газа из России, отсутствия новых газовых проектов в следующем году и усиливающейся конкуренции за газ с азиатскими странами зима 2023-24, вероятно, будет намного труднее той, что ждет Европу через полтора месяца.

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«Скорее всего газ в подземных хранилищах закончится к концу отопительного сезона весной,- объясняет сложность ситуации сотрудница Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Татьяна Митрова,- но в 2023 году ждать дополнительного газа европейцам неоткуда. Почти наверняка следующий год будет хуже (этого). Боюсь, следующий год будет очень тяжелым».

До последнего времени Европа несмотря на все усилия отказаться от российского газа получала его из России относительно много. Однако в конце августа поставки по «Северному потоку 1» были полностью прекращены, а в конце сентября газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря, были в довершение ко всему еще и взорваны, что исключило возобновление работы в ближайшем будущем.

Российский газ продолжает поступать в Европу, правда, в значительно меньших объемах по другим газопроводам, крупнейшим из которых является газопровод «Турецкий поток», но и по ним поставки могут в любой момент еще больше сократиться или и вовсе прекратиться по разным причинам, включая и диверсии.

Отсутствие российского газа оставляет европейцам крайне мало возможностей подготовиться к зиме 2023-24 гг. Европа сделала ставку на сжиженный газ (СПГ) из США и Ближнего Востока, но ни в Америке, ни в Катаре новых газовых проектов в следующем году не предвидится. Это не сулит европейцам ничего хорошего: больше ни американского, ни катарского СПГ в 23-м году не станет.

По этим же причинам: сокращение экспорта российского газа и отсутствие новых проектов весь следующий год очень напряженной будет обстановка и на глобальном газовом рынке. Об этом, к примеру, говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (IEA), опубликованном в октябре.

Ситуацию с газом для Европы в следующем году еще больше осложнит и усиление конкуренции за СПГ. Сейчас главный импортер СПГ в мире в 2021 году – Китай, можно сказать, «дремлет». Из-за продолжающихся в КНР вспышек пандемии спрос на газ в этом году упал, по данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, на 14%. Однако как только коронавирус отступит, а рано или поздно это произойдет, китайская экономика выйдет из локдаунов и рванет наверстывать упущенное. Ей вновь понадобится газ, причем, очень много газа. Китайские компании вернутся на газовый рынок и резко усилят борьбу за СПГ. Сейчас, в отсутствие Поднебесной, европейцы, готовые платить за газ любые деньги, чувствуют себя довольно уверенно, потому что бедные азиатские страны типа Пакистана, Бангладеш и т.д. составить особо сильной конкуренции им не могут. Основными конкурентами Старого Света в данный момент являются Япония, Южная Корея и другие богатые азиатские страны. Когда же к ним прибавится Китай, а это наверняка произойдет в следующем году, конкуренция за сжиженный газ обострится до предела и европейцам придется нелегко.

Без дополнительных поставок Брюсселю будет очень трудно, уверен Fortune. Казалось бы, самое время обратиться к возобновляемым источникам энергии, о переходе на которые так мечтают в Старом Свете, и атомной энергии, но текущий год показал, что надеяться на них по разным причинам очень рискованно.

Париж, конечно, обещает вернуть в 2023 году все свои АЭС в строй, но никакой гарантии не дает. Атомной энергетике тоже не хватает инвестиций, а на изменение запущенной ситуации в лучшую сторону понадобится не один год.

По мнению подавляющего большинства специалистов, европейцам сейчас не остается ничего иного, как ограничивать потребление энергии. Причем, радикально – на 10-20% как минимум.

В этом году европейские власти уже приступили к нормированию энергии. Европейцы уже убедились, как тяжело отказываться от привычного комфортного образа жизни. Причем, им особенно тяжело еще и потому, что они прекрасно знают, что нынешняя новая жизнь пришла надолго и, не исключено, навсегда.

Еврокомиссия подчеркивает, что экономия энергии как для домохозяйств, так и для промышленности – главная составляющая часть новой энергетической политики Евросоюза.

Впрочем, оптимисты даже в самом тяжелом положении всегда стараются найти что-то хорошее.

«От этих привычек (высокого потребления энергии) все равно рано или поздно придется отказываться,- говорит Татьяна Митрова,- если мы всерьез хотим бороться с глобальным потеплением. Сейчас же отказаться от них необходимо из-за астрономических счетов за электричество».

