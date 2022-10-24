Фотонику выделили в отдельный кластер - вице-мэр Москвы Ефимов

Единый кластер фотоники появится в столице на платформе Московского инновационного кластера. Участниками кластера станут предприятия и научно-технические организации, а также резиденты особой экономической зоны Москвы, занимающиеся микроэлектроникой. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня фотоника – одно из самых перспективных направлений развития информационных технологий в мире. На базе межотраслевого кластера предприятия и научно-технические организации города смогут вместе работать над созданием новых решений в данной области и запускать их в производство. Это должно стимулировать развитие отрасли, оказать ей дополнительную поддержку и в результате укрепить технологический суверенитет страны. На данный момент в кластере зарегистрировались 38 участников, в процессе еще несколько компаний», – рассказал Ефимов.

Московский кластер фотоники станет центром столичной экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем (ФИС), которые станут основой для большинства фотонных устройств следующих поколений. Экосистема будет включать в себя дизайн-центры, фабрики, тестовые лаборатории и предприятия. Создание завода по выпуску активных фотонных интегральных схем станет одним из первых проектов.

«Научно-исследовательские работы начнутся в этом году. В проекте примут участие резиденты и арендаторы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», Московский институт электронной техники, Сколтех, «Кибертех» и другие научно ориентированные и производственные компании. Планируется, что первые опытные образцы получат в 2025 году», – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Примерно половина предприятий микроэлектроники - резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» - стали участниками межотраслевого кластера фотоники. Они готовы инвестировать материальные и интеллектуальные ресурсы в новые разработки.

«Только за первую половину 2022 года сумма инвестиций этих предприятий в производство выросла в 15 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила около 11 миллиардов рублей. Оригинальные разработки резидентов особой экономической зоны в области интегральной фотоники лягут в основу будущих проектов межотраслевого кластера», – отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

Фотонные технологии позволяют увеличить скорость обработки и передачи данных в 50–100 раз. Они применяются в мобильных телефонах, компьютерах и осветительных приборах на светодиодах. Детали передающих устройств и гаджетов в десятки раз меньше современных микросхем. Кроме того, такие устройства потребляют значительно меньше энергии.