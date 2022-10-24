Прошлую неделю цены на газ завершили уже привычным за последние несколько недель снижением. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу упали на 9%, до 1 171,7 доллара за тысячу кубометров. Такая динамика топлива вполне объяснима: ряд европейский стран продолжает отчитываться о заполненности своих хранилищ. К тому же все чаще различные аналитики и всемирные организации заявляют о том, что мир ждут рецессия и сниженный спрос на топливо в целом.

На этом фоне, пишет «Прайм», средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (-14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превышала 2450 долларов (+35,7%). Это стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

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Есть у европейских политиков и еще одна надежда. Москва и Анкара договорились о создании газового хаба. Представителям обеих сторон понадобилась неделя, чтобы проработать детали и объявить о принятом решении. Таким образом, Европа сможет получать российский газ через Турцию, минуя санкции. Однако радоваться им пока рано. Для транспортировки газа из хаба в европейские страны необходимо иметь газотранспортную инфраструктуру на территории Евросоюза. А это, как говорится, совсем другая история.

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Между тем пока европейские политики активно ищут способы заместить российский газ, страны ЕС ждет другая ловушка, попадание в которую для них непонятно чем закончится. В частности, портал «ИноСМИ» приводит мнение известного итальянского публициста Джулио Меотти, заявившего, что получить газ с Аравийского полуострова у европейцев так просто не получится. По его мнению, за поставки газа и нефти в европейские страны ОАЭ потребуют большей терпимости к исламу от лидеров ЕС.

«Газ как священная война. Газ как предмет для новых фантазий о том, как отомстить Западу», — цитирует Меотти высказывания алжирского писателя Камела Дауда. Итальянский публицист делает вполне закономерный вывод о том, что ни российский, ни катарский газ получить бесплатно Европе не удастся: придется заплатить за каждый его цену.

Праздновать рано

Цены на газ в Европе на базисе TTF на прошедшей неделе упали до 1270 долл. за 1000 кубометров, понизившись до уровня июня 2022 года, свидетельствует аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Высокий уровень заполненности хранилищ и снижение мощности работы регазификационных терминалов при теплой погоде оказывали негативное влияние на цены. Заполненность ПХГ в Европе по состоянию на 22 октября составляла 93,4%, достигнув целевого уровня в 90-95%.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) на прошедшей неделе понизилась до 4,959 долл./mmbtu ($178 за 1000 кубометров). Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 14 октября оставались на 3,1% ниже уровня прошлого года и на 5,2% ниже уровня на последние пять лет, то есть ситуация с обеспеченностью продолжала улучшаться.

В ежемесячном отчете Минэнерго США показало значительное сезонное снижение потребления в сентябре 2022 года и, соответственно, рост избытка газа на внутреннем американском рынке. Рост потребления ожидается с ноября, указывает эксперт, поэтому избыток может сохраниться до конца года. При этом производство постепенно увеличивается, а экспорт СПГ в сентябре-октябре снизился.

В целом баланс рынка природного газа США находится в нестабильном состоянии, говорит Лукичева. Несмотря на то, что рост производства отражает возможность возникновения значительного избытка баланса в 2023 году, краткосрочный риск роста цен все еще остается. Причинами могут быть сезонные всплески потребления из-за неблагопритяных погодных условий, а также недостаточная пропускная способность трубопроводов, соединяющих регионы производства с центром экспортных поставок СПГ.

По оценке JPMorgan, средняя цена на газ на Nymex в 2023 году, вероятно, составит около 4,75 долл./mmbtu (170 долл. за 1000 кубометров), рентабельность бурения скважин снизится для большинства операторов, и активность бурения, вероятно, упадет, предполагает Лукичева. Это в конечном итоге приведет к снижению производства газа в США и будет поддерживать цены в среднесрочном периоде.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM упала до 32,47 долл./mmBTU или до 1162 долл. за 1000 кубометров. Импорт СПГ в Китай в 2022 году сократится впервые с 2006 г., при этом оценки консалтинговых компаний JLC, ICIS и Rystad Energy варьируются от 65 до 67 млн тонн по сравнению с импортом 78,9 млн тонн СПГ в 2021 году. Импорт СПГ в четвертом квартале 2022 года может упасть на 20% г/г, до 16,4 млн тонн. Аналитики ожидают, что общее потребление газа в Китае останется стабильным или даже снизится на 2% до примерно 370 млрд кубометров в этом году, что является самым медленным ростом как минимум с 2002 года.

Так что, заключает Оксана Лукичева, несмотря на снижение острой напряженности на рынке природного газа, говорить о прохождении энергетического кризиса пока рано. Цены на энергоресурсы все еще остаются на высоком уровне, а предстоящий зимний сезон традиционно сохраняет риски резкого роста цен.

Дешевею — но не сдаюсь

Между тем, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, для европейского рынка газа новая неделя началась по-старому. С продолжающегося падения цен, приближающихся уже к 1000 долл. за 1000 куб. м. Прошлая же неделя, начавшись с 1400 долл., закрылась чуть выше 1100 долл. Сейчас цена находится на уровнях, близких к относительно спокойным уровням середины июня — до острого всплеска выше 3500 долл. в августе.

Причины стабилизации — не только в том, что ПВХ заполнены газом в нормативных объёмах на зиму, указывает эксперт. Помогает и относительно тёплая погода с благоприятными прогнозами на предстоящие месяцы. И по принципу «нет худа без добра» на цены давит ожидание рецессии, торможения экономики в ведущих странах, что может сократить спрос на сырьё. Нефть, как альтернативный товар и индикатор цены, также снижает котировки в понедельник. Баррель Brent, закончивший пятницу на рубежах 93,5 долл., в первой половине дня понедельника падает к 90,2 долл.

Кроме того, очень сильно выросло предложение СПГ в Европе. По данным Bloomberg, количество загруженных газовозов, находящихся в море — рекордное с 2017 года. Объём СПГ в них составляет порядка 4 млн тонн — в два раза больше среднего значения за последние 5 лет.

В течение недели рынок обратит внимание на ряд важных данных, полагает Гойхман. Традиционно в среду публикуется информация о запасах нефти в США. В четверг состоится заседание Европейского центробанка с вероятным увеличением ставки по кредитам с 1,25% до 2%, а по депозитам — с 0,75% до 1,5%. Ужесточение денежной политики способствовало бы уменьшению цен ресурсов. Также 27 октября выйдут данные по ВВП США за 3 квартал. Они важны для понимания перспектив экономики и спроса на ресурсы, а также решений ФРС в начале ноября.

В целом, уверен эксперт, нисходящая динамика цен на газ может сохраниться, а котировки — уйти ниже 1000 долл.