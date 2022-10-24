Иностранцы распродали китайские акции

С утра понедельника иностранные инвесторы начали мощную распродажу китайских акций. Рынки материкового Китая и особенно Гонконга резко упали, в то время как индексы прочих азиатских торговых площадок уверенно росли.

Индекс Shanghai Composite потерял 2,02%, Shenzhen Component — 2,06%. Гонконгский Hang Seng при этом рухнул на 6,36% и достиг минимума с 2009 года.

После открытия торгов в США, акции китайских компаний, зарегистрированные на американских биржах, также обвалились. Alibaba, JD.com и Baidu подешевели на 14-17%, несмотря на рост S&P 500.

Nasdaq Golden Dragon China рухнул более чем на 15%, достигнув минимума с апреля 2013 года. В этот индекс входят акции 65 компаний, чьи обыкновенные акции публично торгуются в США, но большая часть бизнеса которых ведется в КНР.

ETF iShares MSCI China упал на 10%. Это его самое резкое однодневное падение за всю историю.

На рынке эти события объясняют итогами XX съезда Коммунистической партии Китая. Из них был сделан вывод о том, что приоритеты в политике стране изменятся в ущерб росту частного сектора.

«Озабоченность вызывает то, что китайское правительство продолжает двигаться к более социалистической экономической модели, — пояснил Reuters партнер Cherry Lane Investments Рик Меклер. — Это может потребовать от китайских компаний уделять больше внимания социальным целям, а не прибыльности».

