Темпы роста экономики Китая повысились, но сильно отстают от запланированных

Национальное бюро статистики КНР (NBS) с опозданием опубликовало данные по третьему кварталу. Рост китайской экономики в июле-сентябре 2022 года составил 3,9% по сравнению с тем же периодом времени 2021 года. Несмотря на ускорение темпов восстановления второй экономики планеты они по-прежнему значительно отстают от плановых целей на 2022 год.

Рост экономики в первой половине года в годовом выражении составил всего лишь 2,5% и стал самым низким за три последних десятилетия.

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«Восстановление экономики в третьем квартале шло заметно лучше, чем во втором,- говорится в отчете NBS.- Повысились производственный спрос и занятость. Цены в целом оставались стабильными…»

NBS сильно удивило, задержав публикацию данных на неделю. Очевидно, в Пекине решили перенести дату, чтобы не мешать проведению ХХ съезда КПК, на котором Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем партии на третий пятилетний срок. Наблюдатели обратили внимание, пишет Associated Press, на то, что на съезде в этот раз значительно меньше обычного говорили об экономике и совсем не говорили о мерах по ускорению ее развития и ослаблению воздействия на нее стратегии «нулевой терпимости к ковиду».

Улучшение результатов в третьем квартале, по мнению Айрис Пан из финансовой компании ING, объясняется главным образом более гибким контролем над коронавирусом. Сейчас в КНР изолируют не целые города, а отдельные здания и кварталы, что является, конечно, значительным ослаблением по сравнению с локдаунами, на которые еще совсем недавно закрывали огромные мегаполисы. Пан добавила, что нет никакой ясности относительно методов дальнейшей борьбы с пандемией, которая и тормозит развитие китайской экономики.

«Эта неопределенность означает, что эффективность политики, направленной на рост экономики, будет ослаблена»,- цитирует АР Айрис Пан.

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Рост китайской экономики резко замедлился во второй половине 2021 года, в основном из-за серьезных проблем в строительном секторе, одном из ее главных драйверов. В последнем квартале он снизился до 4% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

Власти облегчили условия получения кредитов. Центральное правительство передало властям на местах отдельные незаконченные проекты, чтобы покупатели могли точно получить квартиры. Однако регуляторы отказались идти на уступки по долгам строительных компаний, что спровоцировало банкротства многих застройщиков и вынудило крупные компании отказаться от выплаты процентов держателям облигаций.

В этом году сильно замедлили рост экономики локдауны больших городов и, в первую очередь, Шанхая. В январе-сентябре 2022 года рост экономики составил 3% по сравнению с 9 месяцами годом ранее. Это немногим более половины от 5,5%, цели, которую поставил Госсовет КНР на год. В первом квартале рост составил 4,8% в годовом выражении, а во втором – 0,4%.

Руководство страны в последнее время перестало вспоминать о цели по росту, но неоднократно заявляло, что облегчение условий получения кредитов и другие меры стимулирования экономики ускорят ее рост.

МВФ и многие другие финансовые организации уже снизили прогнозы по развитию китайской экономики по результатом всего года до 3%. Это будет вторые снизу темпы роста за последние 40 лет. Самыми низкими – 2,4% они были в 2020 году, когда почти вся экономика КНР была отправлена на двухмесячный карантин.

Регулярные локдауны и неопределенность относительно условий ведения бизнеса оказались сильным ударом по бизнесу. Немало небольших магазинов и ресторанов закрылись, остальные с трудом держались на плаву.

Сейчас Пекин значительно снизил масштабы мер стимулирования экономики по сравнению с предыдущими кризисами. Результаты от нынешних мер появляются позже. Китайское руководство боится, что чересчур большие расходы могут резко повысить стоимость жилья, что может привести к обострению социально-политической обстановки в стране, или сильно увеличить долги компаний.