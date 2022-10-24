Китайская компания запланировала построить в РФ завод по производству карбида кремния

Китайская компания HENAN Si&C Co. Ltd намерена построить в Воронежской области завод по производству карбида кремния. В этот проект планируется инвестировать 3 млрд рублей и в дальнейшем поставлять 70% продукции в Китай и страны Юго-Восточной Азии, сообщается на сайте правительства Воронежской области.

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«Проект планируется реализовывать в поселке Латная Семилукского района. Производство будет расположено в 10 км от места добычи особо чистого кварцевого песка. Заявленные инвестиции в проект — около 3 млрд руб. Производственные мощности — 42 тыс. т. на первом этапе. Предприятие планирует 70% производимого в будущем карбида кремния поставлять на экспорт в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Остальное будет реализовываться на территории России», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На встрече губернатора Александра Гусева и главного исполнительного директора HENAN Si&C Co. Ltd. Юань Фенькуана было также отмечено, что наличие серьезной сырьевой базы в регионе — кокса и кварцевого песка, дешевой электроэнергии, необходимой инфраструктуры и развитой логистики, позволит выпускать продукцию на 30% дешевле зарубежных и российских аналогов.

Губернатор уже обозначил заинтересованность в этом проекте и пообещал содействие со стороны областного правительства.

«В данный момент уже найдены поставщики самого современного в мире оборудования и технологий из Китая. Проведены четыре раунда переговоров для выбора оптимальной схемы производства и технологии, существуют предварительные договоренности о технологической поддержке», — добавили в пресс-службе.

