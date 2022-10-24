Малый бизнес получит по-крупному

В текущем году Корпорация МСП выдаст субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) кредиты на организацию производства на общую сумму 50 млрд рублей. Об этом в рамках форума «Сделано в России» заявил заместитель генерального директора акционерного общества Алексей Журавлев.

Он пояснил, что речь идет о программе льготного кредитования (партнерами корпорации являются 48 банков) производственного сектора малого и среднего бизнеса.

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Вопрос овчинки и выделки

Условия по данной программе достаточно выгодные. Ставка по кредиту для средних предприятий равна 2%. Для малых и микропредприятий — 4%. Кредит предоставляется на 10 лет. При этом на 5 лет ставка является фиксированной.

По словам Алексея Журавлева, в текущем году объем финансовой поддержки субъектов МСП и самозанятых, оказанной с участием Корпорации МСП составил около 470 млрд рублей, что в 1,4 раза больше аналогичного показателя прошлого года. При этом он отметил, что при участии корпорации малый бизнес смог в 2022 году получить 37 тысяч кредитов (в 3 раза больше, чем годом ранее), сообщает «Финмаркет».

По мнению заместителя руководителя корпорации, указанные меры финансовой поддержки малого бизнеса (наряду с нефинансовыми мерами поддержки со стороны правительства РФ) могут помочь субъектам МСП справиться с основными трудностями, возникшими у них в условиях антироссийских санкций и частичной мобилизации. «Сейчас основные трудности для малого и среднего бизнеса связаны с частичной мобилизацией, с поиском и изменением структуры спроса на те продукты и услуги, которые он производит, — пояснил Алексей Журавлев. — В текущей ситуации основное для бизнеса — сохранить устойчивый спрос».

Впрочем, заместитель гендиректора Корпорации МСП также отметил, что бизнес, подключившийся к этой программе, в ряде случаев сталкивается с трудностями. «Есть случаи, когда банки не сразу реагируют, отказываются от наличия таких программ, — сказал он. — Прошу в таких случаях обращаться в наш контакт-центр. По каждому из конкретных кейсов работают наши сотрудники, которые фактически за руку проводят малое и среднее предпринимательство по всем тернистым путям, в том числе в общении с банками».

«Сегодня, и мы это видим по обращениям бизнеса, МСП часто остаются один на один с банками и в результате отказываются от мер поддержки», — добавил он.

Поэтому, по его словам, корпорация в настоящее время готовит «коробочный продукт» механизма работы с банками, который планируется передать региональным гарантийным организациям, которые смогут на местах правильно организовать поддержку предпринимателей.

50 млрд рублей именно для производственных компаний сектора МСП — это немалая сумма, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» специалист по банковскому сектору, партнер компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян. Если эти средства пойдут только на нужды производственных компаний, то это действительно может существенно повлиять на недостаток финансирования, который всегда наблюдается, если мы говорим о небольших предприятиях.

Как правило, у российских банков наблюдается существенный крен на кредитование бизнеса из сферы услуг и торговли, отметил эксперт. Именно малые производственные компании никогда не кредитовали охотно. Во многом это связано с тем, что их сложно оценивать. Дело в том, что малые компании нужно оценивать также, как и крупные, индивидуально, такими же методами и способами. Здесь разница в трудозатратах и достигнутом результате. Если крупной компании, например, банк выдает 5 млрд рублей кредита, а малой всего 5 млн рублей, то в данном случае операционная доходность по второму кредиту будет отрицательной или близкой к нулю.

Очевидно, что банкам это невыгодно, овчинка не стоит выделки. При тех же трудозатратах им предпочтительнее обслуживать крупный бизнес. Но современные технологии оценки, в том числе технологии оценки заемщиков на основе нефинансовых показателей потоковыми методами позволяют упростить этот процесс. Также у малых компаний есть одно преимущество, которое делает их привлекательными заемщиками. Из-за того, что банки неохотно выдают им кредиты, у них низкий уровень долговой нагрузки, указал Сергей Григорян.

Ситуация похожа на 90-е годы

Учитывая то обстоятельство, что программа стартовала относительно недавно, размер обозначенной суммы в 50 млрд рублей на этот год, можно считать вполне достаточным, обратил внимание «Эксперта» координатор «Деловой России» в СЗФО Дмитрий Панов. Исходя из среднего размера займа, выданного Корпорацией МСП в этом году, порядка 12 млн рублей, этого лимита, по оценке эксперта, должно хватить приблизительно на 4 тысячи займов, что может соответствовать оценочной потребности субъектов МСП в дополнительных мерах кредитной поддержки на ближайшую перспективу.

Важно отметить, что выделенный Корпорацией МСП лимит предназначен для приоритетного кредитования малого и среднего бизнеса в сфере производственных отраслей. Это, безусловно, обеспечит устойчивое развитие малых производств в регионах России в сложившихся непростых макроэкономических и геополитических условиях, считает эксперт.

Так или иначе, но сегодня предпринимателям необходима поддержка именно с учетом особенностей МСП, поскольку это более рискованный участок, более дефолтный, заявил в комментарии «Эксперту» основатель и CEO «Бюро цифровых технологий» Виталий Зарубин. Как ожидается, новая программа кредитования поможет малому и среднему бизнесу пережить сложности, связанные с санкциями и частичной мобилизацией. И хотя адресаты льготных кредитов определены (производственные МСП», хотелось бы, что эти льготы были более дифференцированными. Например, по отраслевой специфике, приоритетам экономики и так далее.



Кроме того, продолжил свою мысль эксперт, необходимо упростить процесс получения самих кредитов, убрать бюрократические издержки. Очень часто встречаются ситуации, когда люди отказываются от пользования льготным кредитованием из-за того, что нужно собрать огромный пакет документов.

«В связи с этим, радует, что планируется некий “коробочный” продукт механизма работы с банками, он может быть очень полезен. Главное — чтобы это продукт дошел до предпринимателей. По моему мнению сейчас в бизнесе сложилась уникальная ситуация, чем-то похожая на ситуацию 90-х: с одной стороны, предприниматели сталкиваются с огромными проблемами, а с другой стороны — перед ними открываются новые возможности», — рассказывает Виталий Зарубин.

В связи с этим процент выживших в кризис компаний в определенной степени зависит и от мер поддержки. Виталий Зарубин обратил внимание, что льготное кредитование вошло в топ-5 самых полезных мер, согласно опросу НАФИ его отметили 32% опрошенных. Однако большинство самих предпринимателей все же не считают меры поддержки основным способом финансирования, а, скорее, рассматривают их как некий толчок для продвижения, одновременно продолжая искать инвесторов.