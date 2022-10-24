Мишустин назначил Мантурова ответственным за поставку имущества и вооружений в войска

Вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров совете будет отвечать за поставку вооружений и имущества в российские войска.

Об этом на первом заседании нового «оборонного» координационного совета, созданного в соответствии с указом Владимира Путина, сообщил возглавивший эту структуру премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства РФ.

«Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров будет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны и ряд других вопросов, в том числе за вещевое имущество военнослужащих», — рассказал глава кабмина.

Сообщается, что вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать вопросы нормативно-правовой и финансовой основы, а также обобщать информацию.

Кроме того, рассказал Мишустин, в совете будут созданы рабочие группы, которые возглавят вице-премьеры. Члены координационного совета займутся решением многих задач, в том числе обеспечением лекарствами, медизделиями и питанием военных.

«Армия и флот, все наши воины, находящиеся на передовой, в тыловых подразделениях, на полигонах, должны быть оснащены всем необходимым в самые сжатые сроки», — подчеркнул премьер.

Напомним, согласно указу президента РФ Владимира Путина, вводящему военное положение в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, главы соседних с новыми российскими регионами областей наделены дополнительными полномочиями для принятия мер по обеспечению безопасности граждан, а также антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры. Для координации работы по повышению безопасности создан специальный совет во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.