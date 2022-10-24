Медведев проверил выпуск танков на «Уралвагонзаводе»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел в Нижнем Тагиле контрольную проверку выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод». Видео из цехов завода он разместил в своем Telegram-канале, предупредив западные страны, что в России «выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям».

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«Сегодня по указанию Верховного главнокомандующего в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков в корпорации "Уралвагонзавод", которая является крупнейшим производителем в этой области производства бронетехники», — написал Медведев.

Он отметил, что с руководством предприятия обсуждались вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО, а также варианты устранения существующих проблем. Зампред Совбеза подчеркнул необходимость неукоснительного исполнения гособоронзаказа во всех его ключевых параметрах и предупредил об ответственности, вплоть до уголовной, за срывы поставок.

«И еще. Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!», — добавил Медведев.

