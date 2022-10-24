Минобороны рассказало о безуспешных попытках ВСУ атаковать по ряду направлений

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции на Украине.

«На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Сообщается, что на Красно-Лиманском направлении подразделения ВСУ пытались вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка (ЛНР); однако ударами авиации, артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж.

«На Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сладкое и Владимировка Донецкой народной республики. Огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена», — указывается в сообщении.

Отмечается также, что на Николаево-Криворожском направлении украинские военные безуспешно атаковали позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области. «В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей», — сообщает российское оборонное ведомство.

В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, указывается также в сводке; воздухе уничтожен 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Лисичанск (ЛНР) и Новая Каховка Херсонской области.