Москва запросила у ООН точные данные по движению зерна до конечного потребителя

Россия направила Секретариату ООН запрос по статистике движения зерна до конечного потребителя в рамках заключенной в Стамбуле этим летом сделки.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой, передает ТАСС.

«Европейские страны дают следующее разъяснение: да, мы получаем большую часть украинского зерна, но затем это зерно расходится по миру, в том числе беднейшим странам. Хотелось бы, конечно, иметь более четкую картину, поэтому мы попросили Секретариат ООН, который занимается всей этой операцией и у которого есть все данные, представить статистику по движению зерна до конечного пункта, где находится конечный потребитель», — цитирует Лаврова агентство.

Министр отметил, что часть сделки, касающаяся экспорта удобрений и зерна из РФ, «практически не реализуется», несмотря на то что со дня заключения договоренностей в Стамбуле прошло три месяца. «Секретариат ООН обязался решить все проблемы, которые создаются западными санкциями на заход российских судов европейскими портами, санкциями, которые запрещают иностранным судам заходить в российские порты, санкциями, которые накладывают ограничения на деятельность соответствующих компаний в сфере фрахта или страхования», — напомнил глава МИД. По его словам, для полной реализации документа нужны четкие юридические решения.

Лавров подчеркнул, что прежде, чем будет поставлен вопрос о продлении «зерновой сделки», все связанные с ней вопросы России должны быть решены.

Напомним, 22 июля в Стамбуле были достигнуты договоренности по поставкам продовольствия и удобрений на мировые рынки, их срок истекает 19 ноября. «Зерновая сделка» прописывает механизм вывоза зерна из украинских портов, который контролирует созданный РФ, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле. Меморандум между Россией и ООН предусматривает снятие ограничений, препятствующих вывозу сельхозпродукции и удобрений из РФ.

Президент РФ Владимир Путин 7 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума обратил внимание на то, что продовольствие, вывозимое из портов Украины, поступает вовсе не в беднейшие страны, как это было задумано изначально. Российский лидер отметил, что по Всемирной программе продовольствия ООН было загружено всего два судна из 87, на которых было вывезено 60 тыс. т продовольствия из 2 млн т. «В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать», — констатировал Путин.