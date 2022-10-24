«Норникель» нарастил выпуск меди, никеля, платины и палладия

Горно-металлургическая компания «Норильский никель» сообщила о росте производства всех основных металлов по итогам третьего квартала. Так, выпуск никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 23%, палладия — на 11%, меди — на 10%, платины — на 6%, следует из отчета, опубликованного на сайте компании.

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«По итогам 9 месяцев 2022 года производство никеля выросло на 23% год-к-году до 159,2 тыс. тонн, из которого практически весь объем был произведен из собственного сырья компании (159 тыс. тонн, +25% год-к-году). Рост производства был связан с низкой базой аналогичного периода прошлого года, когда из-за аварий были временно приостановлены рудники "Октябрьский" и "Таймырский", а также Норильская обогатительная фабрика», — говорися в пресс-релизе компании.

По словам старшего вице-президента — производственного директора «Норникеля» Сергея Степанова, в третьем квартале основное внимание было направлено на восстановление работы Норильской обогатительной фабрики и на снижение влияния новых рисков, возникших из-за изменения геополитической обстановки. Обогатительную фабрику планируется восстановить до полной проектной мощности до конца текущего года, отметил он.

Из отчета также следует, что по итогам девяти месяцев «Норникель» увеличил производство меди на 10%, до 317 тыс. тонн. Производство палладия выросло на 11%, до 2 128 тыс. унций, платины — на 6%, до 491 тыс. унций.

«В настоящий момент наиболее актуальными для нас являются риски, связанные со своевременной поставкой запасных частей к импортной горной технике и оборудованию, а также усложнившаяся логистика поставок. В этой области нам удалось достичь определенных успехов, в частности были выстроены новые логистические схемы и налажены альтернативные каналы поставки запчастей. При этом, важной задачей на среднесрочную перспективу является поиск новых поставщиков высокопроизводительного горного оборудования для замены действующего парка. В этой части, мы уже в ближайшее время планируем начать тестировать новое горное оборудование, полученное от производителей из дружественных стран», — отметил Степанов.

В компании подтвердили прогноз производства металлов из российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона.

