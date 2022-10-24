«Норникелю» бы расти — а он почему-то снижается

Российский рынок акций начал новую неделю уверенным ростом по всем фронтам. В какой-то момент на Московской бирже не было ни одной дешевеющей акции. Однако утренние позитивные настроения испортила Европа, с открытием биржевых площадок которой началась активная распродажа нефти. В моменте нефть скатывалась под отметку $90 за баррель.

С учетом того, что Индекс Мосбиржи зашел в зону сопротивления 2050-2070 пунктов, этого оказалось достаточно для начала умеренной фиксации прибыли по сильно выросшим ранее бумагам.

Наибольшие потери среди высоколиквидных акций понес «Газпром» (-0,65%) после резкого и необъяснимого роста в пятницу на вечерних торгах. Трейдеры с утра даже подозревали, что у кого-то на рынке появилась инсайдерская информация по компании. Но продолжения агрессивных покупок акций «Газпрома» сегодня не последовало, и инвесторы привели все в норму: в отсутствие фундаментальных и новостных драйверов роста акции газовой монополии вновь стали торговаться «хуже рынка».

Умеренно снизились после бурного роста в четверг и пятницу акции НЛМК и «Северстали». ММК же, наоборот, выбился в лидеры роста с результатом +3%. Аналитики отмечают, что ММК ориентирован на внутренний рынок и не имеет таких огромных проблем с логистикой и поиском новых рынков сбыта после введения порции антироссийских санкций, как компании, ориентированные на экспорт. Однако и эта бумага технически перекуплена, и коррекция по ней не за горами.

Удивила сегодня реакция рынка на сильный отчет «Норникеля», который за 9 месяцев увеличил производство никеля на 23%, а палладия — на 11%. Отметим, что хорошие производственные показатели, к примеру, черных металлургов ранее вызвали настоящее ралли в их акциях А вот «Норникель» закрылся сегодня снижением капитализации на 0,2%.

Частичную слабость бумаги объясняет ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов: «На данный момент мы ожидаем, что по итогам 9 месяцев “Норникель” может заплатить около 1800 рублей на акцию в качестве дивидендов. Считаем, что эти выплаты станут последними крупными дивидендами компании. Вероятно, “Норникель” и “РУСАЛ” придут к компромиссу и заключат новое акционерное соглашение, которое, как мы считаем, будет привязано к свободному денежному потоку. В случае реализации такого сценария, дивиденды “Норникеля” резко сократятся из-за высоких затрат на капитальное строительство».

С таким доводом можно было бы согласиться, но вот бумаги сталеваров, от которых рынок не ждет вообще никаких дивидендов, выросли не на один десяток процентов после публикации данных по объемам производства и продаж.

Пока дневной график по «Норникелю» вызывает настороженность. Ранее акции компании неоднократно уверенно разворачивались вверх от технических поддержек, но через какое-то время при появлении малейшего негатива пробивали преграду вниз и устремлялись к следующей. Сейчас технической поддержкой выступает уровень 12 тыс. руб., а бумага после отскока идет вниз и торгуется на 1100 руб. дороже поддержки.

Хуже рынка отторговался высокотехнологичный сектор. Там пока нет внутренних драйверов роста, и вообще бумаги этого направления часто растут после того, как инвесторы насытятся акциями традиционной экономики.

Лидерами же роста стали акции «Совкомфлота», которые подорожали на 7,5% на информации западных СМИ о том, что Россия «тайно» наращивает «серый флот» танкеров, готовясь к введению потолка цен на российскую нефть, который может ограничить использование зарубежных судов.

Во второй половине дня внешний фон значительно улучшился. Если с утра американские фьючерсы торговались в уверенном минусе, то рынок акций США начал день с роста. Отскочила от минимумов дня и нефть, вернувшись в район $92. Но это не привело к усилению покупок российских акций, многим из которых нужна передышка перед попыткой дальнейшего роста.

В целом же по итогам дня Индекс Мосбиржи вырос на процент. Такой же прирост наблюдался и после первых полутора часов торгов. Таким образом, рост Индекса Мосбиржи длится третий день подряд, и аналитики ждут его продолжения.

«Во вторник индекс МосБиржи будет стремиться к уровням 2100 — 2150 пунктов», — уверен руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко.