Премьером Великобритании станет Риши Сунак

Лидер Палаты общин парламента Великобритании Пенни Мордонт объявила, что не будет бороться за пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Об этом сообщает ТАСС.

Должность главы британского правительства достанется единственному кандидату, 42-летнему экс-министру финансов Риши Сунаку.

Ожидается, что Сунак возглавит находящуюся у власти Консервативную партию уже в понедельник, 24 октября и, возможно, на следующий день официально займет пост премьера.

Риши Сунак будет первым этническим индийцем на этой должности за всю британскую историю, отмечает агентство. Он сменит Лиз Трасс, которая 20 октября объявила об отставке после рекордно короткого срока на посту премьер-министра. Борис Джонсон, который ушел в отставку в июле на фоне скандалов в правительстве и также числился возможным соперником Сунака, также вышел из борьбы.

Сунак был канцлером казначейства с 2020 по 2022 год, в 2019 — 2020 годах занимал должность главного секретаря казначейства. С 2015 года он числится членом парламента от Ричмонда (Йорк).