Риши-победитель

Таким образом, скоротечная схватка «Борис против Риши» закончилась убедительной победой последнего. В свои 42 года сын выходцев из Пенджаба Риши Сунак будет не просто одним из самых молодых премьер-министров в истории страны, но также первым индусом во главе правительства Его Величества. Впрочем, он не только заводит новые традиции, но и блюдет старые, продолжая череду премьеров, закончивших Оксфорд.

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Судя по всему, консерваторы стараются залатать дыры в повестке и остановить внутрипартийную бойню. В поддержку Сунака высказались одни из самых радикальных представителей партии Майкл Гов (лишился летом министерского портфеля после публичного требования к премьеру Джонсону покинуть пост) и Прити Пател (бывшая до недавнего времени весьма жестким министром внутренних дел).

Иначе говоря, истеблишмент сигнализирует о готовности поставить на паузу внутренние распри и заняться делом. Тем не менее, новому премьеру все равно придется идти на кадровые, а может и политические уступки. Поэтому исключать возможность досрочных выборов также не стоит.

Внутриполитический курс будет умеренным, ориентированным на спасение экономики. Фунт отреагировал ростом на новость о победе Сунака, до 2015 года занимавшегося бизнесом. Как говорят в таких случаях, Риши можно не любить, но это не имеет значения до тех пор, пока его любит рынок. Сунак не раз критиковал своих оппонентов за стремление снижать налоги и увеличивать дефицит и призывал к более сбалансированному подходу в развитии экономики. В общем, от нового хозяина Даунинг стрит стоит ждать медленного, но ощутимого закручивания гаек в фискальной и монетарной политике.

Внешняя политика также будет более прагматичной. В отличие от своих предшественников, Сунак готов договариваться с Брюсселем о урегулировании режима торговли и других вопросов, терзающих англо-европейские отношения после референдума 2016 г. Что же касается диалога с Москвой, то «оттепели» ожидать глупо, но и к армагеддону новый премьер не стремится. Он продолжит оказывать помощь Украине. Финансирование может быть урезано, но незначительно.

Кроме геополитических, есть и личные факторы, которые не позволят политику стабилизировать отношения с РФ. Во-первых, в случае серьезного ослабления поддержки Киева, однопартийцы могут сместить Сунака. Во-вторых, летом разгорелся скандал, связанный его женой. Ее обвиняют в получении дивидендов от консалтинговой компании Infosys, которая, несмотря на режим санкций, продолжала работать на территории РФ. Супруга премьера владела 0.91% акций фирмы. Вот такой «Рашагейт» английского образца. Это оказалось не настолько масштабным, чтобы погубить карьеру политика, но и не так незначительно, чтобы не учитывать в дальнейшем.

Скоро должна состояться аудиенция с Карлом III, в рамках которой монарх пригласит Риши Сунака сформировать правительство.