«Роснефть» запустила новый способ оплаты на автозаправках

«Роснефть» совместно с Всероссийским банком регионов развития запустила на собственной сети автозаправочных станций новый способ оплаты топлива и сопутствующих товаров с помощью системы быстрых платежей (СБП). Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале, подчеркнув, что платежи через СБП принимаются уже на заправках в 40 регионах России.

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«Новый способ безналичной оплаты по QR-коду со смартфона уже доступен более чем на 1900 АЗК компании в более чем 40 российских регионах», — сообщили в компании.

В пресс-службе уточнили, что клиенту при совершении покупки достаточно зайти в мобильное приложение своего банка, выбрать раздел «оплата по QR-коду», отсканировать QR-код на платежном терминале и подтвердить операцию.

В «Роснефти» также напомнили, как в 2019 году первыми в России запустили сервис оплаты топлива для корпоративных клиентов через собственное мобильное приложение «РН-Карт», что позволило отказаться от пластиковых топливных карт. В 2020 году в партнерстве с «Яндексом» для физлиц стал доступен сервис бесконтактной оплаты топлива на базе мобильных приложений «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». А в прошлом году на собственной сети АЗС «Роснефти» появился еще один сервис – «Наличные с покупкой». При оплате топлива или сопутствующих товаров клиенты любого банка получили возможность снять со своих карт до 5000 рублей на кассах АЗС.