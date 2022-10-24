Торговля Китая с Россией резко выросла, а с другими крупными странами – упала

Торговля между Китаем и Россией в сентябре выросла, по данным Главного таможенного управления КНР, на 27,8% в годовом выражении и достигла 18,65 млрд долларов. Существенный рост торговли между КНР и РФ, считает близкое к китайскому правительству издание Global Times, подтверждает хорошие отношения между Москвы и Пекином, которые строятся на взаимном уважении, равенстве и взаимовыгодной основе.

Только в сентябре экспорт Китая в Россию достиг 7,99 млрд долларов, что на 17,48% выше объема сентября 2021 года. Объем импорта Пекина в сентябре составил 10,65 млрд долларов и превысил показатель годичной давности на 35,55%.

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Объем двусторонней торговли за девять месяцев текущего года составил, по данным китайских таможенников, 136,08 млрд долларов, что на треть (32,5%) больше января-сентября прошлого года. Двузначный рост зафиксирован как по импорту, так и по экспорту. Главными двигателями роста были энергоносители и продовольствие.

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Значительно усилился экспорт китайских автомобилей в Россию, откуда ушли западные автопроизводители, подчеркивает президент Научно-исследовательского института современной Китайско-Российской региональной экономики Сун Куй. В прошлом году Китай стал главным экспортным рынком для продукции российского сельского хозяйства и мяса. Эксперты считают, что в этом году тенденция сохранится.

Особое место в торговле между Москвой и Пекином занимают энергоносители. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, Россия в первые 8 месяцев года увеличила поставки российского газа по газопроводу «Сила Сибири» на 60%! По мере приближения к концу всех работ на «Силе Сибири» его мощность растет. Проектной мощности в 38 млрд кубометров газа в год газопровод «Сила Сибири» должен достичь к 2025 году.

«Экономическое развитие Китая и запросы громадного рынка требуют стабильных и высоких поставок энергоресурсов,- объясняет Сун.- России же нужны деньги и надежный рынок для поддержки роста экономики и торговли. Это взаимовыгодная ситуация для обеих стран».

Обращает на себя внимание, что стороны договорились о переходе в торговле энергоносителями с доллара на национальные валюты.

Способствует усилению торговли и расширение транспортно-логистической инфраструктуры. В июне этого года, например, было открыто движение по железнодорожному мосту через реку Хэйлунцзян между городами Хэйхэ и Благовещенск. Сун Куй уверен, что объем торговли между Китаем и Россией будет расти и дальше.

Особенно впечатляюще рост российско-китайской торговли смотрится на фоне сокращения китайского экспорта в другие крупные страны. Так, экспорт в США в сентябре в годовом выражении снизился, по данным Главного таможенного управления КНР, на 11,6%. Осенью снижение значительно ускорилось – в августе оно составляло 3,8%.

Сентябрьский экспорт китайских товаров в крупнейшие торговые партнеры Поднебесной в Евросоюзе: Германию и Францию снизился на 5,6% и 7,6% соответственно. В Великобританию экспорт КНР сократился на 11,8%.

Во время пандемии торговля была надежным источником экономического роста Китая, но в последние годы по мере снижения глобального спроса и страхов рецессии она начала терять инерцию и скорость.

Существенный рост стоимости китайского экспорта (св. 30%) в сентябре произошел, подчеркивает Bloomberg, в Сингапур, Малайзию, Индию и Италию. Особенно бурно росли продажи китайских электромобилей. В то время, как рост стоимости экспорта в долларах вырос в сентябре на 129% в годовом выражении, рост стоимости электромобилей почти вдвое больше – 231%.

