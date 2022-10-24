Россия стала самым крупным поставщиком газа в КНР после Туркменистана

Россия вышла на второе место по совокупному (в трубопроводном и сжиженном виде) объему поставок природного газа в КНР, обогнав Австралию.

Об этом со ссылкой на данные китайской таможни пишет ТАСС.

Согласно имеющимся данным, в августе Россия экспортировала в КНР 2,4 млрд куб. м газа. Из этого объема более 1 млрд куб. м было поставлено в виде СПГ, что является новым максимумом за историю поставок. Австралия поставила около 2,3 млрд куб. м.

Уточняется, что ведущим поставщиком газа в Китай с начала 2022 года выступает Туркменистан, который в августе экспортировал КНР 2,9 млрд куб. м.

В целом в августе 2022 года Китай закупил почти 13,2 млрд куб. м газа (спад на 4%), в том числе 5,5 млрд куб. м по трубопроводам (рост на 10%), что стало максимальным показателем за всю историю поставок; 7,7 млрд куб. м (5,9 млн тонн) было поставлено в виде СПГ. Закупки сжиженного газа в августе снизились на 12% на фоне роста средней цены его импорта на 53%.

