«Ростех» передаст НАМИ 32,3% «АвтоВАЗа»

Госкорпорация «Ростех» намерена передать свои 32,3% в «АвтоВАЗе» подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ», которое в апреле получило 68% покинувшей РФ Renault в капитале российского автопредприятия, и таким образом выйти из акционеров компании.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника. «Если НАМИ приобретет долю "Ростеха", он консолидирует 100% акций автомобильного концерна», — отмечает газета.

По словам собеседника издания, знакомого с обстоятельствами готовящейся сделки, на данный момент «это будет единственное верное решение», так как завод столкнулся с проблемами при заказе комплектующих за рубежом.

«Ростех» и его структуры попали в американские санкционные списки в 2014 году, а в июне текущего года ограничения в отношении госкорпорации были расширены.

Как пояснил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, приход нового партнера на «АвтоВАЗ» в настоящий момент невозможен из-за наличия опциона у Renault, передавшей контрольный пакет в «АвтоВАЗе» в госсобственность РФ, на выкуп своей доли.

Чемезов рассказал, что автопроизводитель возобновляет работу над новыми проектами на платформе Lada Vesta, которая подходит для кроссовера; он должен встать на конвейер в 2025.

В 2024 году «АвтоВАЗ» запустит производство нового семейства компактных транспортных средств, сообщил также глава госкорпорации. Он уточнил, что проект находится в высокой стадии готовности.

Как заявил на минувшей неделе заместитель главы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, российский автопром будет развивать партнерство с игроками из «дружественных» стран. Замминистра отметил, что если в сегментах коммерческого и грузового транспорта РФ сохранила собственные платформы и инженерные школы, то в легковом автопроме предстоит налаживать целую индустрию производства комплектующих.