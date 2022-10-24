Силуанов рассказал о новых инфраструктурных проектах, финансируемых из ФНБ

Кабмин изучает возможность запуска новых финансируемых из Фонда национального благосостояния (ФНБ) проектов, связанных с переориентацией торговых потоков на Восток.

Об этом в интервью РБК сообщил министр финансов Антон Силуанов. Речь идет, в частности, о строительстве таможенных пунктов пропуска на восточном направлении, расширении доставки грузов по Волго-Донскому каналу, углублении Волги, а также развитии дорожной инфраструктуры, передает агентство.

Министр уточнил, что валюта, в которой будут инвестироваться средства на инфраструктурные проекты из ФНБ, будет зависеть от самого проекта. Это могут быть рубли или, к примеру, юани, пояснил он.

«В прежние годы мы придерживались правила об инвестировании после накопления определенного уровня запаса ФНБ. Сегодня необходимо обеспечить ресурсами те инвестиционные проекты, по которым уже приняты решения, и заботиться о накоплении резервов на случай снижения доходной части бюджета», — рассказал Силуанов.

Глава Минфина перечислил проекты, которые начнут реализовываться уже в 2022 году. Помимо новых направлений, связанных с потребностью бизнеса в переориентации торговых потоков на Восток, это, в частности, автотрасса Москва — Казань — Екатеринбург и расширение Восточного полигона РЖД. Также Силуанов отметил строительство дороги в обход Твери и закупку подвижного состава для метро Санкт-Петербурга.

Напомним, 20 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распоряжение о направлении 1 трлн руб. из ФНБ на финансирование расходов федерального бюджета. Объем ФНБ на 1 октября составлял 10,79 трлн руб., или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.