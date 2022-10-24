Следственный комитет назвал основные версии крушения Су-30 в Иркутске

Основными версиями причин катастрофы с истребителем Су-30 в Иркутске являются отказ техники и ошибка пилотирования.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — указывается в сообщении.

В данный момент проводится дополнительный осмотр места ЧП, изъяты образцы топлива, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, отмечается в пресс-релизе. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, произведена выемка летно-технической документации, допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия, а также признанные пострадавшими собственники разрушенного частного дома.

Накануне, 23 октября, самолет Су-30 во время испытательного полета упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске. Погибли оба пилота, среди гражданских жертв и пострадавших нет. СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Как написал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, погибшие — заслуженный летчик-испытатель РФ Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков. Конюшин родился в Приморье, закончил Военно-воздушную инженерную академию им. проф. Жуковского, награжден медалями «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Два года назад ему было присвоено звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ». У Конюшина остались жена и ребенок. Майор Крюков родился в семье военного летчика на Украине, окончил Краснодарский военный авиационный институт, в Иркутск переехал десять лет назад. «Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью. Настоящий ас», — отметил Кобзев.