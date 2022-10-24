СПБ Биржа разблокирует часть замороженных из-за санкций иностранных активов

СПБ Биржа предоставит возможность участникам торгов и их клиентам — инвесторам с 31 октября заключать биржевые сделки с частью заблокированных ранее иностранных ценных бумаг.

«Это будет возможно благодаря тому, что СПБ Банк — расчетный депозитарий Биржи — переведет часть иностранных ценных бумаг (680 наименований) с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов», — говорится в сообщении площадки.

Уточняется, что стоимость активов, которые будут переведены на торговые разделы субсчетов депо и станут доступны инвесторам для заключения биржевых сделок, составит $312 млн.

В частности, будет разблокирована часть акций Apple, Chevron, Cisco, Coca-Cola, Dell, Domino’s Pizza, Ford, Johnson & Johnson, Microsoft, NIKE, Pfizer и Visa.

«Для перевода части ценных бумаг на торговые разделы с неторговых СПБ Биржа достигла договоренностей с иностранным институциональным инвестором. Этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав на которые нет НРД, на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД. При такой процедуре обмена дисконтов не возникает: такие операции являются депозитарными, а не сделками купли-продажи», — указывается в пресс-релизе.

Сообщается, что разблокированные бумаги СПБ Банк распределит среди участников торгов пропорционально количеству ценных бумаг соответствующего наименования, которые находятся у участников торгов на неторговых разделах; каждый брокер будет самостоятельно определять порядок распределения активов среди своих клиентов.

«У ценных бумаг, которые будут переведены на торговые разделы, сменится цепочка учета прав: она не будет включать НРД. Инвесторы смогут совершать биржевые сделки с такими бумагами после завершения депозитарной операции СПБ Банком», — отмечается в сообщении.

На фоне новости о переводе части иностранных бумаг с неторговых на торговые счета акции СПБ Биржи утром 24 октября взлетели на 8,58%, их стоимость составила 126,6 руб., отмечает РБК.

В июне против НРД были введены санкции Евросоюза, сумма заблокированных бумаг оценивается в 6 трлн руб. В августе Центробанк на полгода запретил российским депозитариям проводить операции с ценными бумагами, которые были зачислены со счетов иностранных депозитариев после 1 марта.