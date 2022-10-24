Цифра в помощь

Снизить безработицу удалось несмотря на уход ряда зарубежных компаний и политику антироссийских санкций. Для снижения напряженности на отечественном рынке труда службы занятости населения проводят переобучение сотрудников, преобразуя их в кадровые центры, и переходят на единую цифровую платформу «Работа России». Модернизация происходит в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Благодаря подобным мерам поиск мест для трудоустройства стал занимать меньше времени, а также появилась возможность не допускать кризисных ситуаций за счет превентивных мер.

«У нас на минимуме находится безработица. Во всех развитых экономиках этот показатель значительно выше», - сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума. По словам главы государства, «в сегодняшних условиях это очень серьезное достижение», но риски на рынке труда по-прежнему сохраняются, так что ситуацию необходимо держать под контролем.

Индивидуальный подход

Федеральный проект по комплексной модернизации служб занятости стартовал в 2019 году. В его рамках модернизируют центры занятости, а также проводится масштабная программа по обучению персонала. В 2021 году в ней уже приняли участие более 4 тысяч человек. До конца этого года обучение пройдут еще более 6 тысяч специалистов. Помимо этого, модернизируются и сами центры занятости: теперь они развиваются под единым брендом «Работа России». По данным сайта национальныепроекты.рф, в 2022 году в проекте участвуют 73 региона. С 2023 года будет обеспечен полный охват регионов.

Изменился и подход к работе: он строится на принципах клиентоцентричности и адресной комплексной помощи. Карьерные консультанты помогают соискателям выстроить карьеру проводят беседы , а работодатели могут получить компетентные рекомендации по поиску новых сотрудников и решить текущие задачи для предприятия. В кадровых центрах помогают составить резюме, проводят профориентирование и предлагают вакансии в различных сферах. Помочь справиться со стрессом перед собеседованием научат психологи, которые работают в каждом обновленном центре занятости.

Соискатели, которые не имеют доступа в интернет, могут воспользоваться ресурсами центров занятости: разместить через их компьютеры резюме или просмотреть вакансии. Если опыта в пользовании ПК нет, в этом тоже помогут.

Важным шагом стал перевод биржи труда в онлайн-формат: вакансии и подбор специалистов можно проводить удаленно на базе единой цифровой платформы «Работа России». Портал работает бесплатно: соискатели могут размещать резюме, а работодатели – вакансии. Место для трудоустройства можно найти во всех регионах России, а некоторые работодатели также предлагают вакансии с релокацией в другой город или в страны ЕАЭС. Помимо этого, на портале опубликован рейтинг регионов с информацией о средней заработной плате, ценах на аренду жилья, а также о субъектах, помогающих при переезде к месту работы.

Цифровизация ускоряет поиск вакансий и сотрудников и делает ее конкурентноспособной с другими ресурсами. Платформа уже взаимодействует с порталами поиска работы, что позволяет получить наиболее полную и актуальную картину по вакансиям и соискателям.

Обновленные центры занятости также внедряют в работу собственные разработки: такие сервисы как «Конструктор вакансий», «Онлайн-консультирование», «Оцени свои возможности», «Мое резюме», «Мое онлайн-резюме», «Организация собеседования».

В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассчитывают, что к 2024 году новшества системы помогут сократить время трудоустройства граждан, которые обращаются в центры, с 4,9 до трех месяцев. При этом вакансии для работодателей будут закрывать не полтора месяца, а один.

Превентивные меры

В центрах занятости, чтобы не допустить обострения на рынке труда, стараются работать на опережение. Для этого с сотрудниками, которые находятся под угрозой увольнения или сокращены работодателем, проводят профориентирование и консультации, а также выделяют направление на обучение востребованным профессиям. Главная цель в данном случае – обеспечить «бесшовный переход» для тех, кто столкнулся с потерей работы.

Сотрудника могут временно перевести к другому работодателю, так, например, было в период пандемии. При этом, трудовой договор на постоянном месте работы не прерывается, а приостанавливается. Компаниям, обеспечившим таким сотрудникам трудоустройство, субсидируют найм. По программе субсидирования найма уже нашли вакантные должности свыше 10,1 тыс. специалистов. Больше всего - в Республике Ингушетия (12%), в Волгоградской области (6,7%) и Республике Татарстан (6%).

За помощью могут обратиться и предприятия. Например, при вынужденном простое их сотрудников могут обучить работать на новом оборудовании за счет бюджетных средств. На одного работника выделяется 60 тыс. рублей. Такой мерой на данный момент уже воспользовались более 190 предприятий, с которыми заключили договоры на обучение 17,8 тыс. сотрудников. Всего на эти цели из резервного фонда выделено 14,7 млрд рублей. Кроме того, если организация взяла паузу, например, для переоборудования складов, то государство профинансирует временные работы для сотрудников таких компаний. К таким работам уже приступили более 93 тыс. человек, всего из резервного фонда на эти цели выделили 33,9 млрд. рублей.

Рука об руку

Помимо собственных ресурсов служба занятости участвует в совместных проектах. Так, совместно с сетью ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» центр занятости населения «Моя работа» открыл два рекрутинговых отделения – один в июне в Москве, а второй в сентябре в Ногинске (Московская область). В общей сложности два отделения предлагают порядка 4,5 тысяч новых рабочих мест. Как отметили в компании, вакансии будут наиболее интересны соискателям, которые ищут первое место работы и тем, кто хочет сделать новый старт в карьере.

Также Роструд и крупнейшая платформа HeadHunter заключили соглашение, согласно которому вакансии с hh.ru также будут размещаться на портале «Работа России». Взаимно обогащать базу вакансий служба занятости также планирует с порталом «Работа.ру» и SuperJob.