Украинские военные выпустили два десятка ракет по территории Каховской ГЭС

ВСУ выпустили 19 ракет «Ольха» и HIMARS по территории Каховской ГЭС в Херсонской области.

«Киевский режим (...) в 11:20 мск обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и "Ольха", часть ракет сбила ПВО», — цитирует «Интерфакс» представителя экстренных служб региона. Сообщается, что три снаряда попали в объекты станции.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, критических разрушений нет; ГЭС продолжает работать.

Обстрелы Каховской ГЭС — одного из важнейших инфраструктурных объектов Херсонской области — ведутся регулярно. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ стремятся поразить шлюзовые камеры станции.

Каховская ГЭС, являющаяся шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 км от города Новая Каховка. Она обеспечивает годовое регулирование стока реки Днепр для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения прилегающих к образованному ей Каховскому водохранилищу засушливых регионов. Суммарная установленная мощность станции составляет 334,8 МВт. Среднегодовая выработка — 1420 млн кВт/ч, длина сооружений гидроузла — 3850 м, максимальная пропускная способность воды — 21 400 кубических метров в секунду. Полный объем Каховского водохранилища равен примерно 18,2 кубических километров. Из него начинаются Каховский канал, Северо-Крымский канал и канал Днепр — Кривой Рог. Разрушение шлюзов Каховской ГЭС может привести к подтоплению большого количества жилых домов, а также повреждению системы охлаждения на Запорожской АЭС.

Власти Херсонской области 19 октября начали сброс воды на гидроэлектростанции в связи с опасениями подрыва. Жителей Херсона и других населенных пунктов начали эвакуировать на левый берег Днепра.