В Курской области усилили контроль на въезд в Курчатов, где располагается атомная электростанция

Власти Курской области приняли комплекс мер по усилению контроля за безопасностью.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Мы приняли решение по усилению контроля на основных магистралях, в том числе в приграничных районах. В настоящее время усилен контроль на въезд и выезд в город Курчатов, где располагается АЭС», — сказал губернатор в ходе оперативного совещания. Он уточнил, что никаких ограничений на въезд и выезд на территории региона не предполагается.

Также Старовойт сообщил, что с мая в области ведется планомерная работа по созданию трех линий обороны. Две из них работают в настоящий момент; формирование третьей планируется завершить до 5 ноября. «На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области. Третья линия будет готова до 5 ноября. Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В Курской области действует «желтый» — высокий — уровень террористической опасности. Территория региона с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам ВСУ.

Курская АЭС входит в первую четверку равных по мощности атомных станций РФ, сообщается на сайте ее оператора, энергетической компании «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья превышает 50%, она обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий региона. Тип реактора — РБМК-1000; количество энергоблоков — четыре. Объект был введен в эксплуатацию в 1976 году.