В Минобороны заявили, что две украинские организации получили конкретные поручения по «грязной бомбе»

Минобороны РФ располагает данными о планах Киева осуществить провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса.

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, смысл готовящейся провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве».

«Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия», — предупредил Кириллов.

Он пояснил, что «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. «При подрыве заряда контейнер разрушается и радиоактивное вещества распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни», — подчеркнул Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, в качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. «Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС», — сказал Кириллов.

«По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой "грязной бомбы". Работы находятся на завершающей стадии, — сообщил Игорь Кириллов. — Кроме того, располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия». Отмечается, что у Киева имеется «научный, технический и производственный потенциал для ее создания».

Он отметил, что подобные технологии информационной войны использовались в Сирии, когда «Белые каски» снимали ролики о применении химоружия правительственными войсками. «Американцы, используя как предлог данную провокацию, не дожидаясь начала расследования и, тем более, решения Совета безопасности ООН, нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, грубо нарушив нормы международного права. Весьма вероятно использование подобного сценария и в данном случае», — заявил Кириллов.

«Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины — силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», — заверил Игорь Кириллов.

Он указал на то, что подрыв «неизбежно приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров», Киев таким образом рассчитывает «запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста».

Уточняется, что радиоактивные вещества при подрыве Украиной «грязной бомбы» могут накрыть территорию Польши и разнесутся в атмосфере на расстояние до 1500 километров.