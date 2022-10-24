В Москве пройдет единственный показ легендарного балета «Спящая красавица»

Критики во Франции, где состоялась мировая премьера балета, назвали его «Праздником танца». Зрители в своих восторгах не уступали профессионалам, и постановка заняла важное место в репертуаре Театра классического балета. Наталия Касаткина и Владимир Василёв создали динамичное действо, в котором сюжет важен ничуть не меньше изобретательной хореографии и мастерства танцовщиков. Их версия «Спящей Красавицы» смотрится на одном дыхании: сюжет не провисает ни на мгновение. Когда спустя века странствий принц Дезире целует Аврору, зритель не может сдержать слёз.

Как и большинство постановок Касаткиной и Василёва, «Спящую красавицу» отличает узнаваемая авторская хореография знаменитого балетмейстерского дуэта. Однако характерные для Театра классического балета приёмы соединения строгого академического балета и свободной пластики современного танца здесь достигли своего пика — этот взрывной сплав придаёт финальному любовному дуэту неповторимую выразительность. Кроме того, постановщики отказались от традиционной пантомимы, заменив её хореографией, не уступающей сольным номерам.