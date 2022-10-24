Ветер с Востока: доллар в России проигрывает юаню

В последнее время объем торгов парой юань-рубль на Московской бирже практически достиг ранее наиболее ликвидной пары доллар-рубль, а в отдельные дни и превышает его. На прошлой неделе среднедневной оборот торгов парой доллар-рубль расчетами «завтра» составил 74,7 млрд руб, а аналогичным контрактом на юань — 70,3 млрд руб. Но уже с прошлого четверга, когда экспортеры начали более активно накапливать рубли для расчетов с бюджетом по налогам, «китаец» по обороту торгов обгонял американца.

Такая же ситуация наблюдалась и в конце сентября. Но тогда рост торговых оборотов во многом был вызван риском введения санкций в отношении Московской биржи, которые могли парализовать расчеты долларами и евро.

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«На фоне обострения геополитических событий и ожидания новых ограничений рынок в первую очередь боялся мер против НКЦ — еще в конце сентября имела место высокая волатильность на валютном рынке: инвесторы выходили из долларов и евро отчасти в юань, отчасти в рубль. Российское население в чистом виде продавало валюту (22,4 млрд руб.), при этом покупая юань (22,7 млрд руб.)», — отметил в беседе с «Экспертом» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Но сейчас таких страхов нет, поэтому рост объемов торгов юанем логичнее всего объяснить тем, что экспортеры увеличивают продажу юаневой выручки. Спекулянты же пытаются заработать на разнице курсов юань-рубль и доллар-рубль в России относительно курса доллар-юань на мировом рынке.

Не исключено, что в этом арбитраже участвуют и китайские банки. Именно они лет 10 назад стали инициаторами запуска в Москве торгов юанем и делали большую часть оборота. Российским же участникам рынка юань был тогда неинтересен. Реальный бизнес спокойно расплачивался с китайскими поставщиками долларами и евро, а спекулянты избегали торговать юанем из-за низкой ликвидности инструмента.

Сейчас ситуация поменялась. Теперь же в дни повышенной волатильности пары доллар-рубль, вызываемой обострением геополитических рисков, растет и амплитуда колебания рубля к юаню. Скорее всего, ряд биржевых игроков просто запустили торговых роботов, которые пытаются заработать на разнице курсов рубя к юаню и доллару и юаня к доллару.

«Похоже, что именно китайская валюта — ввиду ее “беспроблемности” — становится ключевой валютой расчетов российского бизнеса, - говорит Потавин. — Теперь у большинства российских банков есть корсчета в юанях, у половины — в тенге. К началу осени почти 90% российских банков имели счета в китайских юанях, в долларах — только 63%, в казахстанских тенге и белорусских рублях — уже более 50%, в турецких лирах — четверть».

Что касается сегодняшнего дня, то торги обеими основными для России валютами прошли спокойно и без принципиальных изменений. Большинство аналитиков ждут укрепления курса рубля в ближайшие дни, не исключая, что этот процесс продолжится и после окончания налогового периода.

Сегодня фундаментально курс рубля поддержал заместитель главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, сообщив, что профицит торгового баланса России за 9 месяцев достиг рекордных $251 млрд, в котором экспорт составил $431 млрд, а импорт — $180 млрд.