Внешнеторговое сальдо РФ выросло до рекордного уровня

Положительное сальдо торгового баланса РФ за январь — сентябрь 2022 года составило рекордные $251 млрд, при этом за аналогичный период прошлого года профицит сложился на уровне $130,3 млрд. Об этом на пресс-конференции заявил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

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«За 9 месяцев товарооборот составил $611 млрд. Соответственно экспорт — $431 млрд, импорт — $180 млрд, профицит торгового баланса — $251 млрд. При этом за аналогичный период 2021 года профицит торгового баланса составил $130,3 млрд. Таким образом, за отчетный период профицит вырос на 93%», — сообщил Давыдов.

За девять месяцев прошлого года из РФ было экспортировано товаров на сумму $343,8 млрд, объем импорта составил $213,5 млрд рублей. Таким образом, экспорт в стоимостном выражении вырос примерно на 25%, а импорт снизился примерно на 15-16% по стоимости и по весу — «то есть это не те 30% снижения, которые мы видели в апреле», подчеркнул Давыдов.

Директор ФТС прогнозирует в этом году рекордное увеличение товарооборота с Китаем. Предполагается, что он вырастет на 30%, до $170-$180 млрд. При этом доля стран Евросоюза в общем объеме товарооборота России может упасть до 30%. Когда-то, по словам Давыдова, она была на уровне 54%, сейчас — 35%.

«В торговле с Турцией мы отмечаем существенный рост, который обеспечен также экспортом энергоносителей. Сегодня Турция поднялась на второе место среди наших внешнеторговых партнеров – по итогам 9 месяцев этого года товарооборот составил $42,5 млрд. Наблюдается также серьезное увеличение объемов импорта турецких товаров, в основном плодовоовощной продукции, – на 12,7% за январь-сентябрь», – рассказал Давыдов.

