Впервые системно значимый банк РФ возглавит женщина

Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения нового председателя правления. Место Ильи Полякова с 1 ноября займет его заместитель, член правления Наталья Воеводина, курирующая сейчас управление и развитие операционной деятельности, ИТ и централизованное управление данными и инновациями, сообщили в пресс-службе банка. Весной у Росбанка сменился собственник — у французской Societe Generale его выкупил «Интеррос» Владимира Потанина.

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«Это назначение вступит в силу после одобрения Банком России. Наталья заменит в этой должности Илью Полякова, проработавшего 10 лет в Росбанке, 4.5 года из них в должности председателя правления», — сообщили в пресс-службе.

Члены Совета директоров банка поблагодарили Полякова за вклад в развитие кредитной организации, являющейся сейчас одним из ведущих игроков на российском банковском рынке, входящей в состав системно значимых банков РФ и имеющей наивысшие рейтинги надежности. Они также выразили уверенность, что под руководством Натальи Воеводиной команда Росбанка продолжит успешно работать и развивать бизнес.

«У Натальи обширный многолетний опыт работы в российских и международных банках, ее глубокое знание банковских процессов, информационно-технологического и технического обеспечения будут востребованы для достижения амбициозных планов, заложенных в обновленной стратегии Росбанка», — считают в банке.

В кредитной организации уточнили, что Воеводина окончила Государственную финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Мировая экономика», работала в Райффайзенбанке, группе Renaissance Capital, c 2009 по 2011 занимала пост экономического советника в департаменте лицензирования и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, а в 2018 году присоединилась к команде Росбанка в должности директора по операционной деятельности. В декабре 2019-го она вошла в состав правления и курировала ИТ и операционную деятельность, в июне текущего года заняла пост зампреда правления Росбанка.

Это первый случай, когда на пост председателя правления российского системно значимого банка будет назначена женщина, уточняет РБК. Всего таких банков в России 13, на их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.

