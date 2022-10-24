Японию штормит: она выбросила на иену $37 млрд

Второй день подряд курс иены совершает крайне резкие движения при огромных объемах сделок. Участники рынка уверены, что это результат валютных интервенций Банка Японии. Официальных подтверждений этому со стороны японских властей пока не было, но другие объяснения последних событий едва ли возможны.

Так, в пятницу курс доллара дошел до максимума с 1990 года (151,95 иен), а затем вечером обрушился до 146,16. В понедельник он вновь подскочил до 149,71 иены, но за считанные минуты рухнул до 145,37. Позднее он вновь поднялся до 149,46, но опять упал до 148,24 иены. И все же через несколько часов – к вечеру понедельника – он вернулся к 149.

Для одной из ведущих валют мира подобные колебания на несколько процентов за считанные минуты – явно не норма. В том же, что после пересечения рубежа 150 иен за доллар японские власти пойдут на валютные интервенции, рынок был уверен давно. И теперь он к тому же получает подтверждения шаткости позиций Банка Японии: результаты вмешательства скромны, несмотря на рекордные объемы выброшенных на поддержку иены долларов.

Во время сентябрьской валютной интервенции, проведение которой Япония признавала, было потрачено в общей сложности $20 млрд. Теперь же только за пару часов в пятницу-субботу (интервенция началась незадолго до полуночи по токийскому времени) было потрачено почти вдвое больше. Reuters, со ссылкой на токийских брокеров, сообщает, что объем покупки Банка Японии в конце прошлой недели составил 5,4–5,5 трлн иен ($36,16–36,83 млрд). Bloomberg называет цифру $36,8 млрд.

В понедельник в моменты резких движений курса объемы торгов были несколько ниже, чем в пятницу, но все равно заметно превышали обычные. Японские же власти пытаются создавать двойственно впечатление о своей причастности к этим событиям. Так, министр финансов Шуничи Судзуки отказался подтвердить интервенцию на прошлой неделе. При этом он, однако, заявил журналистам в понедельник, что страна находится в жесткой конфронтации со спекулянтами и не может допустить чрезмерного движения валюты. Но на вопрос репортера, следует ли центральному банку страны изменить политику в связи с падением курса иены, Судзуки заявил: «Мы должны уважать независимость Банка Японии».

Похоже, японские денежные власти считают, что известная толика неопределенности поможет им в борьбе с валютными спекулянтами. Целесообразность такого подхода – вопрос спорный. Гарантированные интервенции на определенных уровнях способны охладить пыл спекулянтов, пока речь не пойдет об истощении валютных резервов. Японии же до последнего далеко – у нее они превышают $1,3 трлн. Патронов может хватить надолго. Другое дело, что ей самой не хотелось бы чрезмерно растрачивать резервы. Они велики, но все же конечны, а вот конца сверхмягкой денежно-кредитной политике в этой стране, которая и является причиной атак спекулянтов на иену, не предвидится.

К тому же США, с которыми Японии так или иначе приходится договариваться об интервенции в долларах, не захотят слишком уж масштабных распродаж своей валюты. В середине октября по рынку ходили слухи, что японцы смогли найти взаимопонимание на этот счет с американцами. Но неизвестно, на каких условиях оно было достигнуто.

Текущая же политика, вероятно, позволит, сохранив на рынке неуверенность и страх перед неожиданными интервенциями, повысить их болезненность для спекулянтов.

«Отсутствие подтверждения действует как дымовая завеса, — заявил Bloomberg Кодзи Фукая из токийской Market Risk Advisory. – Спекулянтам трудно открывать позиции, когда нет никакой информации о том, когда произойдет интервенция – и произошла ли она вообще.»

Но и туман японские чиновники, с одной стороны, наводят основательно, а с другой – поддерживают полупрозрачным. Так, в понедельник замминистра финансов, отвечающий за валютную политику, Масато Канда заявил: «Я вообще не буду комментировать, была ли интервенция или нет».

И тут же сообщил: «Мы следим за рынком круглосуточно и без выходных, принимая соответствующие меры. Мы продолжим делать это и впредь».

Схема интервенций изменилась в октябре не только в том, что их не подтверждают. Они стали зачастую проходить в нерабочее для японского рынка время. Так что Банк Японии воюет не просто со спекулянтами, а именно с зарубежной их частью. Именно иностранным фондам он старается сделать особенно больно, но оно и понятно – с ними у иены особые счеты. По расчетам Bloomberg, в этом году более четырех пятых ее падения к доллару пришлось на часы, когда японские рынки отдыхали.

