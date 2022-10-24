Спад экономики в еврозоне усиливается

Деловая активность частного сектора в еврозоне в октябре снижается четвертый месяц подряд и повышает вероятность прихода рецессии. Индекс менеджеров по закупкам S&P Global опустился до самого низкого с апреля 2013 года уровня. Такой слабой активности в 19 европейских странах с единой валютой не было даже во время коронавирусной пандемии со всеми ее карантинами и ограничениями. Октябрьское снижение превзошло и неутешительные прогнозы экономистов.

Самое резкое снижение активности зафиксировано в производственной сфере, особенно в энергоемких секторах, таких, например, как производство химических веществ и пластмасс. Сильно снизилась деловая активность и в секторе оказания услуг на фоне общего снижения уровня жизни европейцев.

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Количество новых заказов на товары и услуги падает уже четвертый месяц кряду. Сейчас оно снизилось до минимального уровня за десять последних лет.

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«В экономике еврозоны в четвертом квартале ожидается спад из-за ускоряющегося падения производства и ухудшения спроса в октябре,- цитирует Bloomberg экономиста S&P Global Криса Уильямсона.- Рецессия выглядит все более неминуемой и неизбежной».

Спрос в зоне единой валюты, который после окончания пандемии, резко вырос, сейчас постоянно снижается. Резкое снижение поставок российских энергоносителей в Европу, которого с таким упорством добивались европейские политики, вынуждают европейских обывателей и бизнес готовиться к отключениям света и тепла предстоящей зимой. Доверие потребителей сейчас находится на рекордно низком уровне.

Срывов поставок в октябре стало меньше, но эксперты объясняют это не общей тенденцией и улучшением ситуации, а тем, что из-за спада спроса резко снизилась деловая активность и, следовательно, количество доставок товаров и материалов. Очень резко снизились, например, объемы закупаемых производителями материалов.

Неопределенность заставляет все больше компаний отказываться от найма новых работников. Все больше компаний из-за ухудшения финансового положения увольняют персонал.

Все указывает на то, пишет Bloomberg, что в четвертом квартале спад в экономике еврозоны составит 0,2%. Однако, подчеркивают авторы отчета S&P Global, это еще оптимистичный сценарий, потому что скорость спада к концу года может усилиться.

«Высокие цены, тем временем, и не думают снижаться,- объясняет Крис Уильямсон.- Да и с чего им снижаться, если цена электроэнергии и стоимость рабочей силы растут. Снижению потребительских цен препятствует и слабый евро, впервые в своей двадцатилетней истории опустившийся ниже американского доллара».

Главный европейский банк (ЕЦБ) скорее всего продолжит ужесточать в предстоящие месяцы монетарную политику в надежде замедлить рост инфляции. Причем, будет это делать очень агрессивно. На этой неделе, например, ожидается, что Кристин Лагард со своими помощниками повысит учетную ставку в еврозоне на 0,75%, второй, кстати, месяц подряд.