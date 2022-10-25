Акции дня: дивидендные новости «Газпрома» и «Роснефти» подогрели рынок

Российский фондовый рынок восстанавливался по итогам торгов на Мосбирже во вторник, 25 октября. Сильнее всего росли котировки компаний «Газпром» (+5,03% до 173,79 рублей за штуку) и «Роснефть» (+5,11% до 329,4 рублей за штуку).

Трейдеры покупали акции «Газпрома» на фоне сообщений о том, что дивидендные выплаты компании за первое полугодие 2022 года начали поступать на брокерские счета. «Дивы» за отчетный период стали рекордными - по 51,03 руб. на акцию. Общий объем дивидендных выплат составил 1,21 трлн рублей, это половина от скорректированной чистой прибыли группы за полгода. По оценке аналитиков SberCIB, после выплаты около 250–300 млрд рублей будет реинвестировано. В Центробанке не исключают, что часть средств поступит на фондовый рынок.

Трейдеры также ожидают решения совета директоров «Роснефти» по дивидендам, которое будет принято 11 ноября. Судя по отчетности компании за первое полугодие этого года, есть основания полагать, что выплаты также будут высокими. Об этом говорил и председатель правления компании Игорь Сечин. В прошлом году «Роснефть» выплатила владельцам акций рекордные дивиденды в размере 41,66 рубля на акцию, в общей сложности на дивиденды было направлено более 441 млрд рублей.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +3,23% до 2130,65 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,66% до 1090,96 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:06 мск составила 93,13 долларов за баррель (-0,14%). Российская валюта слабела – 61,48 руб. за доллар.